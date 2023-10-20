أعلنت وزارة الداخلية اليوم الجمعة ضبط 24 شخصا من جنسيات مختلفة في 16 قضية وبحوزتهم نحو 16 كيلوغراما من المواد المخدرة المتنوعة و10 آلاف حبة من المؤثرات العقلية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني إن هذه الضبطيات تأتي استمرارا لجهود رجال قطاع الأمن الجنائي في تطبيق القانون وتكثيف الوجود الأمني وضبط الخارجين عن القانون ومروجي وتجار السموم حماية للجميع.

وأضافت أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تمكنت من ضبط المتهمين وبحوزتهم 80 زجاجة خمر مستوردة كما تم العثور على 3 أسلحة وذخيرة غير مرخصة ومبالغ مالية حصيلة البيع.

وأوضحت أن المتهمين اعترفوا بأن المضبوطات تخصهم بقصد الاتجار والتعاطي وتمت إحالتهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بشأنهم.

وأكدت أن رجال الأمن الجنائي وكل قطاعات الوزارة مستمرون في عملهم بكل حزم وعزم ضد تجار السموم وضبط مروجيها.

ودعت الوزارة الجميع إلى التعاون مع رجال الأمن والإبلاغ عن أي ظواهر سلبية على هاتف الطوارئ (112) والخط الساخن للإدارة العامة لمكافحة المخدرات (1884141).