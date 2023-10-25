الأمير محمد بن سلمان استقبل الفهد

استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان اليوم الثلاثاء نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي الشيخ أحمد الفهد وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للمملكة.

ونقل الشيخ أحمد الفهد خلال اللقاء تحيات سمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى سمو الأمير محمد بن سلمان، وتمنياتهما للمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق بدوام التقدم والرفعة والازدهار.

‏ كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها في مختلف المجالات وذلك في إطار حرص واهتمام قيادتي البلدين على التشاور والتنسيق الدائم في كل ما من شأنه خدمة المصالح المشتركة وتعزيز مسيرة الخير المباركة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.