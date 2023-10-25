إقلاع الطائرة الثالثة من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة غزة محملة بـ40 طنا من المساعدات

أقلعت اليوم الأربعاء الطائرة الإغاثية الثالثة التابعة للقوة الجوية الكويتية ضمن الجسر الجوي للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة متجهة إلى مدينة (العريش) المصرية تمهيدا لإيصالها إلى القطاع محملة بـ40 طنا من المساعدات الإغاثية والمواد الطبية والدوائية العاجلة.

وتأتي هذه المبادرة انطلاقا من موقف دولة الكويت المبدئي والثابت تجاه القضية الفلسطينية ونصرة للأشقاء الفلسطينيين في غزة بأوامر سامية من سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وتوجيهات مباشرة من سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وتعليمات من سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

يذكر أن الجسر الجوي الكويتي ماض في تسيير الطائرات الإغاثية بشكل متواصل ويومي خلال الأسبوع الجاري بمشاركة العديد من الجهات الرسمية والأهلية الكويتية وبإشراف مباشر من وزارات الخارجية والدفاع والصحة والقوة الجوية في الجيش الكويتي وبالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي والجمعية الكويتية للإغاثة والجمعيات الخيرية والمؤسسات الإنسانية الكويتية.

وكانت الطائرة الأولى من الجسر الجوي الكويتي الإغاثي لقطاع غزة أقلعت يوم أول من أمس وعلى متنها 40 طنا من المساعدات الإغاثية والمواد الطبية والدوائية العاجلة وسيارات إسعاف تلتها الطائرة الثانية يوم أمس الثلاثاء محملة بـ10 أطنان من المساعدات.