العمانيون يختارون غدا ممثليهم في مجلس الشورى عبر تطبيق (انتخب)

تستعد سلطنة عمان ليومها الديمقراطي غدا الأحد المتمثل في انتخاب أعضاء مجلس الشورى في دورته العاشرة من المواطنين الموجودين في السلطنة إلكترونيا عبر تطبيق (انتخب).

وبلغ عدد المترشحين في هذه الدورة 738 مترشحا من بينهم 31 امرأة على أن يتم اختيار 90 شخصا منهم لنيل عضوية المجلس.

ويبلغ عدد المواطنين العمانيين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات 753 ألفا و690 ناخبا وناخبة من 63 ولاية عمانية علما بأن العمانيين في خارج السلطنة قد أدلوا بأصواتهم في ال22 من أكتوبر الجاري من خلال تطبيق (انتخب) حيث بلغ إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في تلك المرحلة 13 ألفا و843 ناخبا.

ويمثل كل ولاية عضو منتخب واحد إذا كان عدد سكانها لا يتجاوز 30 ألفا في تاريخ فتح باب الترشح فيما يمثلها عضوان متى تجاوز عدد سكان الولاية هذا العدد.

ولتسهيل عملية الاقتراع سعت الحكومة العمانية إلى تطوير آلية الانتخاب لتصبح الآن إلكترونية بعد أن كانت تقليدية عن طريق التصويت في المراكز المخصصة للانتخاب من خلال تعبئة استمارة الانتخاب يدويا ووضعها في صندوق الانتخاب علما أن عملية فرز الأصوات كانت تتم يدويا أيضا.

وتم تأسيس قاعدة بيانات انتخابية (السجل الانتخابي الإلكتروني) والفرز الإلكتروني للأصوات وإعلان النتائج وبذلك أصبحت الانتخابات أكثر تنظيما ودقة علما أن هذا النظام يتحقق من هوية الشخص من خلال البصمة الإلكترونية له كما أنه يختصر عملية فرز الأصوات وإعلان النتائج مع التأكد من سلامتها.

وأوضحت وزارة الداخلية العمانية في وقت سابق أن تطبيق (انتخب) في نسخته الثانية أدخلت عليه تحسينات وتحديثات جديدة كميزة القراءة السمعية لذوي الإعاقة من المكفوفين ولغة الإشارة التي ستكون متاحة بشكل اختياري لذوي الإعاقة من الصم والبكم.

ويمكن للناخبين الإدلاء بأصواتهم في خطوات سهلة وبسيطة حيث يقوم الناخب بعد تفعيل خاصية (إن.إف.سي) بالتقاط صورة للبطاقة الشخصية من الجهتين ومن ثم وضع أصل البطاقة الشخصية ملاصقة للهاتف لقراءة البيانات ومن ثم يقوم الناخب بالتقاط صورة شخصية له بعد ذلك تظهر له قائمة صور المرشحين واختيار مرشحه لتظهر له في الأخير زر تأكيد التصويت.

كما ستتيح وزارة الداخلية عبر التطبيق مؤشرات وإحصاءات عن سير عملية التصويت.

يذكر ان مجلس الشورى العماني هو مجلس منتخب من الشعب ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويمثل أحد جناحي مجلس عمان الذي يضطلع بصلاحيات تشريعية وممارسة اختصاصه باستعمال أدوات المتابعة بما يخدم الصالح العام لسلطنة عمان ومواطنيها.

ويتكون المجلس من أعضاء منتخبين يمثلون جميع ولايات السلطنة ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر ويتحدد عدد أعضائه بحيث يمثل كل ولاية عضو واحد إذا كان عدد سكانها لا يتجاوز ثلاثين ألفا في تاريخ فتح باب الترشح وعضوان متى تجاوز عدد سكان الولاية هذا الحد في التاريخ ذاته وتكون فترة المجلس أربع سنوات ميلادية وينتخب المجلس من بين أعضائه رئيسا له ونائبين للرئيس لمثل فترته.