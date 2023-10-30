مجلس الوزراء يكلف وزير المالية لإعداد التصورات الشاملة لتحسين مستوى المعيشة لفئات من المواطنين بالتعاون مع مجلس الأمة

أحيط مجلس الوزراء علما بالتوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد حفظهماالله ورعاهما لمجلس الوزراء والقاضي بمراجعة مستويات المعيشة لشرائح من المواطنين من المتقاعدين والعاملين في القطاعين العام والخاص بما يساهم بتحسين أوضاعها وأحوالها الحياتية دون الإخلال بمواجهة التحديات المستدامة للمالية العامة للدولة والحاجة الماسة لإيجاد مصادر جديدة ومتنوعة للايرادات.

وتنفيذا للتوجيهات السامية كلف مجلس الوزراء وزير المالية فهد عبدالعزيز الجارالله لإعداد التصورات الشاملة والنهائية التي من شأنها المساهمة في تحسين مستوى المعيشة لفئات وشرائح من المواطنين في فترة لا تتجاوز نهاية العام الجاري بالتعاون والتنسيق مع مجلس الأمة في ضوء وجود العديد من المقترحات النيابية في هذاالصدد على أن تدخل حيز التنفيذ في مطلع العام القادم.

كما كلف مجلس الوزراء وزير المالية بتحديد الشرائح الأكثر حاجة للدعم وتحقيق العدالة والمساواة مع العمل بشكل متواز على تطوير وإصلاح ما من شأنه زيادة الإيرادات غير النفطية وترشيد النفقات والمصروفات وتحقيق الاستدامةالمالية دون أدنى تأثير لتلك الاصلاحات على المواطنين وأوضاعهم. وأعرب مجلس الوزراء عن خالص شكره وتقديره للقيادة السياسية على التوجيهات السامية لكل ما فيه خير للوطن والمواطن مؤكدا بذات الوقت على العمل مع مجلس الأمة الموقر على تنفيذ التوجيهات السامية بأسرع وقت ممكن.