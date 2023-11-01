السعودي سالم الدوسري أفضل لاعب كرة قدم في آسيا لعام 2022

فاز اللاعب السعودي سالم الدوسري اليوم الثلاثاء بجائزة أفضل لاعب في آسيا وذلك خلال حفل توزيع جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم السنوية لعام 2022 والمقام في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال الدوسري (لاعب الهلال والمنتخب السعودي) في مؤتمر صحفي عقب الحفل إنه اجتهد في السابق للحصول على هذه الجائزة معربا عن فخره واعتزازه بالحصول على الجائزة كما تقدم بالشكر للقيادة السعودية على رعايتها للرياضيين ودعمها الرياضة.

وأضاف الدوسري أن الجائزة ستكون داعما له لتقديم المزيد وأنها لن تكون آخر إنجاز مؤكدا في ذات الوقت أن الطموح للحصول على المزيد من الإنجازات لم يتوقف وأن الأهم هي الجوائز الجماعية مع النادي والمنتخب.

ونافس اللاعب الدوسري في جائزة أفضل لاعب في قارة آسيا كل من اللاعب الاسترالي ماثيو ليكي والقطري المعز علي الا ان الجائزة ظفر بها الدوسري.

كما فازت اللاعبة الأسترالية سمانثا كير (لاعبة منتخب استراليا وتشلسي) خلال الحفل بجائزة أفضل لاعبة في آسيا لعام 2022 فيما فاز الإيراني مسلم اولادغوباد بجائزة أفضل لاعب لكرة الصالات في آسيا.

أما فيما يتعلق بجائزة أفضل مدرب في آسيا فذهبت الى مدرب منتخب اليابان هاجيمي مورياسو فيما ذهبت جائزة أفضل مدربة الى مدربة منتخب الصين للسيدات شوي كينغزيا.

وشهد الحفل أيضا حصول اتحاد غوام على جائزة أفضل اتحاد وطني من الفئة (الياقوتية) فيما حصل اتحاد هونغ كونغ على جائزة أفضل اتحاد وطني من الفئة (الذهبية) في حين نال الاتحاد اللبناني على جائزة أفضل اتحاد وطني من الفئة (الماسية) وذهبت جائزة أفضل اتحاد وطني من الفئة (البلاتينية) للاتحاد الاوزبكي.

اما جائزة أفضل اتحاد إقليمي فنالها اتحاد وسط اسيا بينما نال الاتحاد الهندي جائزة رئيس الاتحاد الاسيوي للواعدين من الفئة (البرونزية) كما حصل اتحاد غوام على ذات الجائزة للفئة (الفضية) فيما حصل الاتحاد الأسترالي على ذات الجائزة للفئة (الذهبية).

يذكر ان حفل الجوائز السنوي للاتحاد الاسيوي انطلق في عام 1994 وباتت تعتبر واحدة من أهم الأحداث التي تشهدها كرة القدم في قارة آسيا كل عام ويتم خلالها تكريم أفضل المواهب في القارة على الإنجازات التي حققتها.