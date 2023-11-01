مجلس الأمة يشكّل لجانه الدائمة والمؤقتة

عقب حسمه بالتزكية منصبَي أمين السر والمراقب بتزكية أسامة الشاهين أميناً وفلاح الهاجري مراقباً، شكّل مجلس الأمة في جلسته أمس لجانه الدائمة والمؤقتة.

والتزمت الحكومة الحياد، إذ قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عيسى الكندري، إن ‏الحكومة لن تشارك في انتخابات أمانة السر والمراقب واللجان حتى تتيح للمجلس حرية اختيار الأعضاء، وستخرج الحكومة من القاعة حتى لا تؤثر على الأغلبية، مؤكداً استمرار التعاون مع اللجنة التنسيقية.

وحُسمت 10 لجان دائمة بالتزكية، وهي الجواب على الخطاب الأميري، والعرائض والشكاوى، والمالية، والداخلية والدفاع، والتشريعية، والخارجية، والمرافق العامة، والأولويات، والميزانيات والحساب الختامي، والأموال العامة، بينما شُكلت اللجنتان الصحية والتعليمية بالانتخاب.

في المقابل، كان لافتاً التسابق النيابي على تشكيل اللجان المؤقتة التي بلغت 16 لجنة، بينها 3 لجان تحقيق، ليزيد بذلك عددها على الدائمة، وشكلت لجنتان حديثتان لم تكونا حاضرتين في دور الانعقاد الأول على صعيد المؤقتة هما لجنة الاهتمام بخدمات المناطق الجديدة والنائية، ولجنة تمكين التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في المؤسسات الحكومية.

ومن بين اللجان المؤقتة، وافق المجلس على تشكيل لجنة للتحقيق في أعمال وزيرة الأشغال العامة المستقيلة د. أماني بوقماز خلال فترة توليها وزيادة أعضائها إلى 7.

وبموجب إحصائية أعدتها «الجريدة»، فقد بلغت نسبة التغيير في «الدائمة» نحو 20 في المئة، وكان لافتاً عدم حدوث أي تغيير في «التشريعية» و«الميزانيات» اللتين عادتا بتشكيلتيهما في دور الانعقاد الأول.

ولوحظت مغادرة النائب خالد العتيبي لـ «الداخلية والدفاع» ودخوله «الخارجية»، كما ودع النائب د. حمد المطر «التعليمية»، في حين بلغ عدد التغييرات في مناصب اللجان 12 عضواً من أصل 64.

وفي تفاصيل الخبر:

افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة العادية الأولى لدور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الـ17 أمس، واستهلت بتأدية كل من وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عادل المانع، ووزير المالية فهد الجارالله اليمين الدستورية أمام المجلس، بعدها شهدت الجلسة حسم منصبي أمين سر المجلس والمراقب بالتزكية وتشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عيسى الكندري، إن ‏الحكومة لن تشارك في انتخابات أمانة السر والمراقب واللجان حتى تتيح للمجلس حرية اختيار الأعضاء، وإن الحكومة ستخرج من القاعة حتى لا تؤثر على الأغلبية، مضيفاً: نؤكد على استمرار التعاون مع اللجنة التنسيقية.

وأعلن رئيس المجلس أحمد السعدون شطب طلبي استجواب وزيرة الأشغال العامة (المستقيلة) أماني بوقماز المقدمين من النائبين داود معرفي ومبارك الطشة من جدول الأعمال بناء على مرسوم استقالة الوزيرة، وزكى المجلس النائب أسامة الشاهين لمنصب أمين السر وفلاح الهاجري لمنصب مراقب المجلس.

وحسمت 10 لجان دائمة بالتزكية، هي الجواب على الخطاب الأميري، والعرائض والشكاوى، والمالية، والداخلية والدفاع، والتشريعية، والخارجية والمرافق العامة، والأولويات والميزانيات والحساب الختامي والأموال العامة، بينما خضعت اللجنتان الصحية والتعليمية للانتخاب.

في المقابل، كان لافتاً التسابق النيابي على تشكيل اللجان المؤقتة والتي بلغت 16 لجنة منها 3 للتحقيق، وشكلت لجنتان حديثتان لم تكونا حاضرتين في دور الانعقاد الأول على صعيد المؤقتة هي لجنة الاهتمام بخدمات المناطق الجديدة والنائية، ولجنة تمكين التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في المؤسسات الحكومية.

وشهد تشكيل اللجان مشادات نيابية بين عدد من النواب أبرزها بين حمدان العازمي وحمد المطر بعد خروج الأخير من اللجنة المالية، حيث خاطب المطر العازمي: «المؤمنون عند شروطهم».

بينما اضطر النائب محمد الحويلة للانسحاب من لجنة المرافق ودخل مكانه متعب الرثعان وقال الحويلة معلقاً: هناك قيد لائحي لوجودي في أكثر من لجنتين دائمتين، أنسحب من لجنة المرافق.

ورد رئيس الجلسة محمد المطير بقوله الأمر متروك للمجلس هل يوافق على انسحاب وانتخاب عضو آخر ووافق المجلس على ذلك الطلب.

وقال المطير: انسحب الأخ محمد الحويلة من عضوية لجنة المرافق وحل محله الأخ متعب الرثعان وبذلك تكتمل اللجنة بعضوية 7 أعضاء.

ودار سجال في الجانب الآخر حول طلب بتشكيل لجنة مؤقتة تُعنى بالأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، جيث قال المطير»للتو شكلنا لجنة مؤقتة للتحول الرقمي وأعتقد تكرار اللجنة شيء غير محمود»، وعلق النائب فهد المسعود قائلاً: الأمن السيبراني مختلف عن التحول الرقمي، ورد المطير بقوله: بإمكاننا دمجها مع لجنة التحول الرقمي، وقال المسعود «شيل الذكاء الاصطناعي»، بينما قال بدر نشمي «أنا موقع على الطلبين وأرى دمج اللجنتين».

ورد المطير أن هناك طلباً بدمج الأمن السيبراني، وتحدث حمدان العازمي قائلاً: حالها حال اللجان الباقية إذا أتكلم عن الأمن هكذا يكون حالها حال لجنة الداخلية، وقال المطير: الدمج لتسهيل أعمال اللجنة وجهود الموظفين، أتفهم أن هناك نواباً لم يترشحوا للجنة الذكاء الاصطناعي وبإمكاننا فتح باب الترشح لها.

ودخل النائب بدر الملا على الجانب الآخر قائلاً: لجنة الذكاء الاصطناعي اجتمعت على هامش اللجنة وزكت رئيسها ومقررها، واستهجن العازمي قائلاً: كيف اجتمعت على هامش الجلسة؟ ورد الملا قائلاً: «حمدان أنت للتو كنت مجتمعاً في لجنة البيئة».

وخاطب المطير قائلاً: الموافق على دمج طلب تشكيل لجنة الأمن السيبراني مع لجنة الذكاء الاصطناعي وزيادة أعضائها، حينها وافق المجلس على الدمج وزيادة أعضاء لجنة الذكاء الاصطناعي بموافقة 26 من أصل حضور 44.

وقال حمد المطر مخاطباً المطير: أنا أريد أن أتاكد من لائحية تشكيل اللجان، وطلبات شفهية «هل هذا يصير»؟ وأجاب المطير: لا توجد طلبات شفهية قدمت مكتوبة، والمجلس سيد قرارته.

وعلق النائب مبارك الطشة على قضية استجوابه لوزيرة الأشغال قائلاً: يجب ألا يستقيل أي وزير يقدم بحقه استجواب ويمشي لبيته، وإذا أقررنا بذلك فهذا تعطيل للأدوات الدستورية، ويجب أن يمكّن المجلس من محاسبة الوزير لذا تقدمت بطلب تشكيل لجنة تحقيق بأعمال وزيرة الأشغال المستقيلة خلال مدة توليها.

وعلق داود معرفي قائلاً إن «هروب الوزيرة من المواجهة هو هروب من المسؤولية ويجب علينا نقل هذا الموضوع من خلال اللجنة».

وعلى أثر ذلك، وافق المجلس على تشكيل لجنة للتحقيق بأعمال وزيرة الأشغال العامة المستقيلة خلال فترة توليها وزيادة أعضائها إلى 7 أعضاء.

وأخيراً رفع المطير الجلسة حتى تاريخ 14 نوفمبر، على أن تعقد اليوم جلسة خاصة لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وأهل غزة الساعة 10 صباحاً.

وبموجب إحصائية أعدتها «الجريدة»، فقد بلغت نسبة التغيير في اللجان الدائمة نحو 20 في المئة، وكان لافتاً عدم حدوث أي تغيير في لجنتي التشريعية والميزانيات اللتين عادتا بذات التشكيلتين اللتين كانتا عليهما في دور الانعقاد الأول.

ولوحظت مغادرة النائب خالد العتيبي للجنة الداخلية والدفاع ودخوله الشؤون الخارجية فيما ودع النائب د. حمد المطر اللجنة التعليمية، وبلغ عدد التغييرات في مناصب اللجان في 12 عضواً من أصل 64.

لجنة للتحقيق في أعمال وزيرة الأشغال المستقيلة

وافق مجلس الأمة على تشكيل لجنة للتحقيق في أعمال وزيرة الأشغال العامة المستقيلة أماني بوقماز، خلال فترة توليها الحقيبة الوزارية، من 7 أعضاء، وزكي لها النواب: مرزوق الحبيني وبدر نشمي وخالد الطمار وحمد المطر ومبارك الطشة وفهد المسعود وداود معرفي.

وقال النائب معرفي إنه سيسلّم ما لديه من ملفات بشأن تجاوزات تمت في عهد الوزيرة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء، مؤكداً ضرورة ترسيخ مبدأ جديد يحول دون الهروب من المحاسبة باستقالة الوزير.

وأضاف معرفي، في تصريح صحافي بمجلس الأمة: «كنّا على أتمّ الاستعداد لمناقشة الاستجواب، وطالبنا في أكثر من مرّة بعدم الاستقالة»، مبيناً أنه يحمل ملفات عديدة تحوي تجاوزات وتعدّياً على المال العام وحرمته، ومشاكل كثيرة تطول وزارة الأشغال والهيئات التابعة.

معرفي: ملف التجاوزات في عهد بوقماز إلى رئيس الوزراء

وأشار الى أنه سيسلّم كل ملفات التجاوزات إلى سمو رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن النواب لن يقبلوا باستمرار فكرة استقالة الوزراء في كل استجواب يقدّم، بل سيبحثون عن المحاسبة بعد الاستقالة.

وأكد أن الملفات التي سيسلمها لرئيس الوزراء سيكون على أي وزير يأتي للوزارة معالجتها، خصوصاً في القرارات التي اتخذتها الوزيرة أخيراً، وظلمت فيها أناساً كثيرين.

وأوضح أن الوزيرة اتخذت في الأيام الأخيرة قبل استقالتها قرارات سريعة يجب العدول عنها، مشدداً على أن مصالح الناس ليس من حق أي طرف آخر العبث بها.

وأكد معرفي أن إصلاح المسار يكون بإصلاح كل التجاوزات، ومحاسبة كل من تسوّل له نفسه التطاول على موارد الدولة باستغلال ما يملكه من صلاحيات.

واعتبر أن استقالة الوزيرة ليست نهاية المطاف، بل بداية الإصلاح الحقيقي، وترسيخ لنهج جديد بمحاسبة كل مَن يهرب من مسؤوليته، وهو ما يقع على عاتق رئيس مجلس الوزراء.

وقال: «نرفض هروب الوزير من المسؤولية والتمتع بمزاياه وراتبه الاستثنائي، من غير أن يُحاسَب»، مبيناً أن «المؤشرات توحي أن هناك أزمة أمطار مقبلة، ولن يكون من السهل محاسبة أي وزير قادم عنها».

وذكر أنه «من أجل الذين توفوا بسبب سوء الطرق، وتدمير البيئة البحرية وظلم أبنائنا في الجهات التابعة من الوزيرة السابقة، ارتأينا عدم إمكانية أن ينتهي الاستجواب دون محاسبة المقصرين»، مضيفاً أن «هذا الملف أمانة في رقبة سمو رئيس مجلس الوزراء».

اللجان الدائمة

لجنة مشروع الجواب على الخطاب الأميري (تزكية)

أسامة الشاهين

جراح الفوزان

حمد العبيد

لجنة العرائض والشكاوى (تزكية)

حمدان العازمي

خالد المونس

خالد الطمار

د. مبارك الطشة

محمد الرقيب

لجنة الشؤون الداخلية والدفاع (تزكية)

بدر سيار

خالد الطمار

ماجد المطيري

د. محمد الحويلة

د. محمد المهّان

لجنة الشؤون المالية والاقتصادية (تزكية)

بدر نشمي

حمد المدلج

داود معرفي

شعيب المويزري

شعيب شعبان

عبدالوهاب العيسى

عبدالله فهاد

لجنة الشؤون التعليمية والثقافة والإرشاد (انتخاب)

حمد العليان

د. جنان بوشهري

محمد الحويلة

فلاح ضاحي

فهد المسعود

لجنة الشؤون التشريعية والقانونية (تزكية)

أسامة الشاهين

جراح الفوزان

د. جنان بوشهري

د. عبدالعزيز الصقعبي

د. عبدالكريم الكندري

د. مبارك الطشة

مهند السايرلجنة الشؤون الصحية (انتخاب)

بدر نشمي

حمد المطر

سعد الخنفور

فهد بن جامع

هاني شمس

لجنة الشؤون الخارجية (تزكية)

عبدالله المضف

عبدالهادي العجمي

خالد المونس

عبدالكريم الكندري

مرزوق الحبيني

لجنة المرافق العامة (تزكية)

أحمد لاري

مبارك الحجرف

متعب الرثعان

فارس العتيبي

داود معرفي

محمد المهان

فهد بن جامع

لجنة الميزانيات والحساب الختامي (تزكية)

حمد المطر

أسامة الزيد

بدر الملا

فهد المسعود

سعود العصفور

عادل الدمخي

عبدالوهاب العيسى

لجنة حماية الأموال العامة (تزكية)

بدر الملا

أسامة الشاهين

مهلهل المضف

حمد العليان

عبدالهادي العجمي

لجنة الأولويات (تزكية)

حمد المدلج

عبدالله فهاد

أسامة الزيد

اللجان المؤقتة

لجنة الشباب والرياضة

بدر سيار

مبارك الحجرف

بدر نشمي

لجنة تمكين التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي بدر الملا

داود معرفي

عبدالوهاب العيسى

فهد المسعود

حسن جوهر

لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي

عبدالله فهاد

بدر الملا

فايز الجمهور

حمد المطر

حمدان العازمي

لجنة تحسين بيئة الأعمال

عبدالوهاب العيسى

حمد المدلج

داود معرفي

لجنة شؤون ذوي الإعاقة

سعود العصفور

خالد الطمار

خالد المونس

هاني شمس

متعب الرثعان

لجنة تعزيز القيم

محمد هايف

حمدان العازمي

مبارك الطشة

حمد العبيد

فايز الجمهور

فلاح ضاحي

فهد بن جامع

لجنة حقوق الإنسان

عادل الدمخي

محمد هايف

مبارك الطشة

لجنة المرأة والأسرة والطفل

د. جنان بوشهري

داود معرفي

أسامة الشاهين

لجنة شؤون الموارد البشرية

بدر نشمي

محمد الحويلة

جراح الفوزان

عبدالله الأنبعي

فارس العتيبي

لجنة غير محددي الجنسية

أحمد لاري

هاني شمس

فهد بن جامع

حسن جوهر

بدر سيار

لجنة شؤون الإسكان والعقار

حسن جوهر

فايز الجمهور

حمد المدلج

عبدالعزيز الصقعبي

حمد العبيد

محمد الرقيب

بدر نشمي

لجنة الاهتمام بخدمات المناطق الجديدة والنائية

مبارك الطشة

عبدالهادي العجمي

محمد الحويلة

محمد المهان

فهد بن جامع

ماجد المطيري

محمد هايف