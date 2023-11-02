البحرين تعلن مغادرة سفير الكيان الصهيوني للبلاد وعودة السفير البحريني من تل أبيب

أكد مجلس النواب البحريني، أن السفير الصهيوني في مملكة البحرين قد غادر البحرين، وقررت مملكة البحرين عودة السفير البحريني من الكيان، كما تم وقف العلاقات الاقتصادية مع الكيان الصهيوني.

وذكرت وسائل إعلام بحرينية، أن ذلك يأتي تأكيداً للموقف البحريني التاريخي الراسخ في دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، الذي أعلنه ملك البحرين في جميع المؤتمرات والمناسبات.

وأكد المجلس، أن استمرار الحرب والعمليات العسكرية، والتصعيد الصهيوني المتواصل في ظل عدم احترام القانون الانساني الدولي، يدفعان المجلس الى المطالبة بالمزيد من القرارات والاجراءات التي تحفظ حياة وارواح الابرياء والمدنيين في غزة وكافة المناطق الفلسطينية.