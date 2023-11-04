الاردن: بدء أعمال الاجتماع التنسيقي العربي للبحث في سبل وقف العدوان على غزة

بدأت في العاصمة الأردنية عمان اليوم السبت أعمال الاجتماع التنسيقي لعدد من وزراء الخارجية العرب ومنظمة التحرير الفلسطينية في سياق جهودهم الهادفة للتوصل لوقف حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وما تسببه من كارثة إنسانية.

وذكرت وكالة الانباء الأردنية (بترا) ان الاجتماع يضم وزراء خارجية الأردن والإمارات والسعودية وقطر ومصر وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

ووفق (بترا) من المقرر ان يعقد الوزراء بعد الاجتماع التنسيقي اليوم اجتماعا مشتركا مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن “يؤكدون خلاله الموقف العربي الداعي لوقف فوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وعاجل للقطاع”.

ويبحثون مع بلينكن “تداعيات وسبل إنهاء هذا التدهور الخطير الذي يهدد أمن المنطقة برمته”.

وعلى الصعيد ذاته بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مع نظيريه اليابانية يوكو كاميكاوا والكرواتي غوردان رادمان اليوم في لقاءين منفصلين الأوضاع المتدهورة في قطاع غزة وسبل وقف العدوان على القطاع.

وذكرت وزارة الخارجية الأردنية في بيان ان الوزير الصفدي بحث في لقائه مع وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا التطورات الخطرة في غزة وسبل تكثيف الجهود المستهدفة لوقف الحرب المستعرة على القطاع والتي تنتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

كما بحث الجانبان الجهود المبذولة لضمان حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى القطاع والبناء على مخرجات قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول وقف الحرب وضمان حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية.

ولدى لقاء الوزير الأردني بوزير الخارجية الكرواتي‎ غوردان غرليتش رادمان بحث الجانبان التطورات الخطرة في قطاع ‎غزة وضرورة تكثيف الجهود لإطلاق تحرك دولي فاعل لوقف هذه الحرب المستعرة على القطاع وما تنتجه من كارثة إنسانية.

ووفق البيان اكد اللقاء أهمية ضمان حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى القطاع.

ويتواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي عدوان الكيان الإسرائيلي المحتل على قطاع غزة ما أدى إلى استشهاد 9488 بالاضافة الى اكثر من 2200 مفقود منهم 1250 طفلا ما زالوا تحت الأنقاض.