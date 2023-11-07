وزير العدل: فتح باب التظلمات لمن لم يشمله قرار التعيين بوظيفة باحث قانوني المؤهلة لوظيفة وكيل نيابة “ج”

قال وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة إن الوزارة توصلت مع المجلس الأعلى للقضاء الى فتح باب التظلمات لمن لم يشمله قرار التعيين في وظيفة باحث قانوني المؤهلة للتعيين في وظيفة وكيل نيابة «ج».

وأضاف الرقبة في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء أن «العدل» والمجلس الأعلى للقضاء بحثا المسألة بموضوعية كاملة في إطار الاختصاصات والصلاحيات المطلقة للمجلس الأعلى للقضاء في مسائل تعيين رجال القضاء والنيابة العامة باعتباره شأنا قضائيا خالصا.

وأوضح أنه على الراغبين بعمل التظلم تقديم تظلماتهم في مكتب وكيل وزارة العدل بمجمع الوزارات الدور الثالث بلوك «17» خلال الموعد المقرر قانونا «60 يوما» من تاريخ صدور قرار التعيين بتاريخ 2 نوفمبر الجاري.

وأكد أن الوزارة ستقوم بتوفير الدرجات المالية اللازمة لتعيين من تقبل تظلماتهم وإصدار قرار بتعيينهم وإلحاقهم بمن تم تعيينهم بذات الدورة التدريبية ومساواتهم بهم.

وذكر أن الوزارة وفرت الدرجات المالية لزيادة أعداد المعينين في وظيفة باحث قانوني المؤهلة للتعيين في وظيفة وكيل نيابة «ج» زيادة عن السنوات السابقة ليصل عددهم الى 105 باحثين وذلك تنفيذا لسياسة الحكومة الهادفة لسرعة اجراءات «تكويت» القضاء بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء والمستشار النائب العام.

وأكد الحرص على استقلال القضاء وعدم التدخل في اختصاصاته إعمالا للمبدأ الدستوري بالفصل بين السلطات مع التعاون في حدود الاختصاصات الدستورية لكل من السلطتين القضائية والتنفيذية.