العصفور: الاستجواب حق.. وإحالته إلى التشريعية أو الدستورية أو السرية مرفوض

أكد النائب سعود العصفور، اليوم الجمعة، أن «الاستجواب حق يمارسه النائب ولو كان وحيداً في ذلك، سواء اتفقنا أم لم نتفق مع محاوره، والموقف من تعطيل هذا الحق سواء بالإحالة إلى التشريعية أو الدستورية أو السرية، كان ولا يزال وسيبقى مرفوضاً، وهذا ما عاهدنا الشعب الكويتي عليه، وهذا ما أقسمنا على احترامه.

وكتب العصفور عبر حسابه في منصة «إكس» أنه «مع إدراكنا التام وعملنا الصادق نحو التعاون الذي يقود إلى تحقيق تطلعات الشعب الكويتي في الجانب التشريعي، إلا أن ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال إغفال الجانب الرقابي الواجب والمكمل للعمل التشريعي».

وأضاف أن الاستهانة بالاسئلة النيابية من خلال تجاهل الإجابة أو الإجابة الناقصة أمر كان ولا يزال وسيبقى مرفوضاً.. والتقليل من دور وأهمية هذه الأداة الرقابية يعتبر تقليلاً من دور وعمل المجلس ونوابه».