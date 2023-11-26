العصفور: نواب “التشريعية” أمام فرصة تاريخية لتعديل الوضع الجائر في توزيع الدوائر

قال النائب سعود العصفور إن «النواب في اللجنة التشريعية وهم يناقشون تعديلات قانون الدوائر الانتخابية أمامهم فرصة تاريخية لتعديل الوضع الجائر والمرفوض في توزيع الدوائر الذي يضرب أسس العدالة والمساواة التي ينادي بها الدستور».

وأضاف عبر حسابه في منصة «إكس»: «لايمكن استمرار قبول التفاوت الصارخ في وزن الصوت الانتخابي ما بين المواطنين».

وتابع: «نحو تطوير النظام الانتخابي باعتماد القوائم وعدالة التوزيع وجميعها اقتراحات مقدمة أمام اللجنة التشريعية».

وفي شأن منفصل، أعلن العصفور عن مناقشة تعديلات قانون الإعاقة في بداية جلسة مجلس الأمة يوم الأربعاء المقبل الموافق 29 نوفمبر الجاري.

وقال عبر حسابه على منصة «إكس» «نظراً لوجود الاستجواب على رأس جدول أعمال جلسة الثلاثاء 28 الجاري، وحرصاً على عدم انتظار الحضور المتوقع من ذوي الإحتياجات الخاصة وأسرهم الكريمة لمدة طويلة ستتم مناقشة تعديلات قانون الإعاقة في بداية جلسة الأربعاء 29 الجاري».