المويزري يتحدث مؤيدا لاستجواب رئيس مجلس الوزراء.. وأسامة الزيد معارضا

تحدث النائب شعيب المويزري مؤيدا لاستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، فيما تحدث النائب أسامة الزيد معارضا للاستجواب، وذلك خلال مناقشة مجلس الأمة خلال جلسته العادية اليوم استجواب النائب مهلهل المضف والمكون من ثلاثة محاور.

وقال النائب شعيب المويزري (مؤيداً للاستجواب)، إن الاستجواب حق دستوري للنائب، مضيفا إن مشكلة رئيس مجلس الوزراء تكمن في أداء بعض وزرائه.

وأكد المويزري أنه لا يجب السكوت عن أي خلل في أداء أي وزير، مشيرا إلى أن أبرز الأمثلة على الخلل في أداء بعض الوزراء هو أداء وزير الصحة حيث إن هناك ترديا في الخدمات الصحية ونقص الأدوية وسوء ملف العلاج بالخارج.

وأوضح أن تصرفات وزير التربية تؤثر بالسلب على العملية التعليمية وأن هناك عبثا في التربية والتعليم وأن مستشارة الوزير هي من تتحكم في الوزارة وتقودها من خلل إلى آخر.

واعتبر أن هناك خللا في الجهات الحكومية ويتعين على رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجان تحقيق حول أداء بعض الوزراء في حكومته

ورأى أن بعض الوزراء يشكلون تحالفات داخل وخارج مجلس الأمة وأن المتضرر هو الشعب الكويتي، مضيفا “نحن لسنا ضد أشخاص بعينهم بل ضد أعمالهم”.

وتحدث النائب أسامة الزيد (معارضا للاستجواب) وقال إن تحدثه معارضا لا يعني أنه يدافع عن الحكومة بل دفاعه عن الإنجاز الذي جاء متوافقا بين المجلس والحكومة على الخارطة التشريعية.

واعتبر أن من المستغرب أنه من المتوقع أن يقر قانون غرفة التجارة في جلسة الاستجواب نفسها، هذا القانون الذي بمجرد ذكره يسبب ربكة في المشهد السياسي.

وأضاف إن هناك من يسعى إلى عرقلة هذا الإنجاز النيابي الحكومي، مؤكدا أن تحالف رئيس مجلس الوزراء مع الشعب الكويتي هو من حصنه وليس إبرام الصفقات أو المال السياسي كما كان يحدث في السابق.

وأكد الزيد أن من أهم عوامل الاستقرار السياسي تحقيق مصالح الشعب وتحسين معيشة المواطنين وتطبيق ما جاء في الخارطة التشريعية.

وأوضح الزيد أنه لا يمكن القبول بتحصين رئيس مجلس الوزراء وفقا للأطر غير الدستورية.