مجلس الأمة يوافق على ترشيح عصام الرومي رئيسا لديوان المحاسبة

أعلن رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون عن موافقة مجلس الأمة على ترشيح عصام الرومي رئيسا لديوان المحاسبة.

جاء ذلك عقب انتهاء الجلسة السرية لمناقشة بند ترشيح رئيس ديوان المحاسبة التزاما بالمادة 34 من القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة .

وقال السعدون: “عقد مجلس الأمة جلسة سرية لمناقشة موضوع ترشيح رئيس ديوان المحاسبة وذلك عملا بالمادة ٣٤ من القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٦٤ بإنشاء ديوان المحاسبة والتي تنص على أن يعين رئيس الديوان بمرسوم بناء على ترشيح رئيس مجلس الأمة وإقرار المجلس لهذا الترشيح في جلسة سرية”.

وأضاف : “وقد تقدم رئيس المجلس بترشيح السيد عصام سالم عبدالوهاب الرومي رئيسا لديوان المحاسبة، وبعد المناقشة أقر المجلس هذا الترشيح بتصويت الأغلبية من أعضاء المجلس”.

وتابع : “أنتهز هذه الفرصة لأتقدم للأخ الكريم عصام سالم عبدالوهاب الرومي بالتهنئة، وسيخطر سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيدا لإصدار المرسوم وبعد ذلك قسم رئيس الديوان أمام المجلس”.

وكان مجلس الأمة قد عقد جلسة سرية لمناقشة بند ترشيح رئيس ديوان المحاسبة التزاما بالمادة 34 من القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة.