مكتب المجلس يعقد اجتماعا برئاسة رئيس مجلس الأمة

عقد مكتب المجلس اجتماعه اليوم برئاسة رئيس مجلس الأمة احمد عبدالعزيز السعدون .

وحضر الاجتماع نائب رئيس المجلس محمد براك المطير و أمين سر المجلس أسامة عيسى الشاهين ورئيس اللجنة المالية شعيب شباب المويزري ورئيس اللجنة التشريعية مهند طلال الساير ورئيس لجنة الأولويات عبدالله فهاد العنزي وأمين عام مجلس الأمة خالد بوصليب ورئيسة قسم مكتب المجلس الدكتورة حنان الدغيشم.

واطلع مكتب المجلس على تقرير لجنة التحقيق في أبرز التجاوزات والمخالفات الدستورية والقانونية والمالية والإدارية التي شابت بند المصروفات الخاصة في الميزانيات والحسابات الختامية لمجلس الأمة عن السنوات المالية من ٢٠١٣ / ٢٠١٤ ولغاية السنة المالية ٢٠٢١ / ٢٠٢٢، متضمنا أهم النتائج والتوصيات.

كما اطلع المكتب على تقرير لجنة في التجاوزات القانونية والإدارية التي شابت أعمال قناة مجلس الأمة (تلفزيون المجلس) منذ تأسيسها وحتى السنة المالية ٢٠٢١ / ٢٠٢٢.

واطلع المكتب على المخالفات المالية والقانونية التي شابت إجراءات تأسيس قناة مجلس الأمة (تلفزيون المجلس) خلال السنتين الماليتين ٢٠١٤ / ٢٠١٥ و ٢٠١٥ / ٢٠١٦.

واطلع مكتب المجلس على تقرير لجنة التحقيق بشأن الملاحظات الإدارية والمخالفات المالية والتجاوزات القانونية التي شابت قرارات الشعبة البرلمانية كما هو ثابت في حسابات وسجلات الأمانة العامة لمجلس الأمة للسنوات المالية ٢٠١٣ / ٢٠١٤ ولغاية السنة المالية ٢٠٢١ / ٢٠٢٢.

وقرر مكتب المجلس تكليف الأمانة العامة بإتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة وفقا لما نصت عليه المادة رقم (١٤) من القانون رقم (١٧) لسنة ١٩٦٠ من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والمادة رقم (١٨) من القانون رقم (١) لسنة ١٩٩٣ بشأن حماية الأموال العامة.