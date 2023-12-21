السعدون: سمو الأمير الراحل ترك إرثا خالدا وبصمات مشهودة في الإنجاز التنموي والإصلاح

قال رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون إن سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه ترك إرثا خالدا وبصمات مشهودة في الإنجاز التنموي والإصلاح السياسي داعيا المولى عز وجل أن يمد سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بالرأي السديد لاستكمال مسيرة بناء الدولة وفق القيم الدستورية.

جاء ذلك في كلمة الرئيس السعدون أمام جلسة مجلس الأمة الخاصة اليوم الأربعاء التي أدى خلالها سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح رعاه الله اليمين الدستورية أميرا لدولة الكويت.

وفيما يلي نص كلمة رئيس مجلس الأمة: “الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين.

حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظكم الله ورعاكم أيها الإخوة والأخوات الحضور الكريم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: “وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون” إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع.. وإنا على فراق سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رحمه الله وطيب الله ثراه لمحزونون.

إن الفقد أليم والأسى عميق في قلوبنا جميعا على فراق أميرنا الذي عرفناه قائدا حكيما وإنسانا تمتد يده بالعطاء بلا حدود.

كان مرشدا حليما بالعفو الكريم حاكما مؤمنا بقيم التسامح والتواضع.. قريبا من نبض الشعب بجميع فئاته.. يتلمس تطلعاته ويستجيب لحاجاته.

لقد رحل سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رحمه الله وطيب الله ثراه بعد سنوات قضاها على رأس الدولة وقبلها سنوات عديدة متدرجا في سلم المهام الوطنية السامية تاركا إرثا خالدا من خلال بصماته المشهودة وكلماته الراسخة في الوجدان نبراسا منيرا لما تضمنته من توجيهات وإرشادات سديدة ألهمتنا عناوين العمل الوطني الشامل لمجالات الإنجاز التنموي والإصلاح السياسي.

وإذ نتضرع إلى المولى عز وجل أن يتغمد روح فقيد الوطن الغالي سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح برحمته الواسعة وأن يسكنه فسيح جناته.. فإننا ندعو الله تعالى أن يمد حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بالعون المديد والرأي السديد لاستكمال مسيرة بناء الدولة وفق القيم الدستورية.

حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظكم الله ورعاكم لقد تابع شعب الكويت بكل اعتزاز ما قمتم به يا صاحب السمو من معاونة فقيد الكويت في إدارة دفة الحكم بكل ما فيه مصلحة البلاد والعباد خاصة منذ صدور الأمر الأميري بتاريخ الخامس عشر من نوفمبر من عام 2021 بشأن الاستعانة بسموكم الكريم لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية. وإننا نعاهدكم اليوم مع الولاء بقلوبنا وعقولنا والإخلاص بأعمالنا لنكون على قدر ثقتكم بنا في التعاون مع السلطة التنفيذية لرسم ملامح العهد الجديد وباسمي وباسم أعضاء مجلس الأمة أرفع إلى مقامكم السامي التهنئة الخالصة بقيادة حاضر ومستقبل وطننا الغالي واثقون بحكمة وقدرة سموكم على حمل راية تحفيز الهمم على دروب التنمية والتطوير والإصلاح لبلوغ قمم السمو بالأهداف الوطنية سائلين المولى تعالى أن يسدد على طريق الخير خطاكم ويوفق سموكم لما يحب ويرضى. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظكم الله ورعاكم ونحن نقف على عتبة مرحلة جديدة سنواصل المسيرة موقنين بغد مشرق تحت قيادتكم الرشيدة.. وإننا على العهد ملتزمون وبالوعد عازمون على العمل من أجل مستقبل بلادنا وأجيالنا بمتطلبات تشريعية تستجيب لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة التي نتطلع إليها جميعا باستلهام الأولويات من رؤية سموكم الثاقبة بواقع بلادنا والمستشرفة لآفاقها الواسعة في محيطها الإقليمي والدولي.

سائلين المولى سبحانه وتعالى التوفيق والسداد.

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته”.

ورفع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون جلسة المجلس الخاصة.