“المالية” تناقش القرض الحسن وغلاء المعيشة.. و”الأموال العامة” تتابع صندوقي الجيش والماليزي

تعقد 3 لجان برلمانية اجتماعاتها اليوم لمناقشة الموضوعات المدرجة على جداول أعمالها وتكليفات المجلس لها. وتناقش لجنة حماية الأموال العامة تكليف اللجنة بمتابعة قضية صندوق الجيش والمكاتب العسكرية التابعة لوزارة الدفاع والمستجدات الطارئة عليها (بصفتها لجنة تحقيق)، وتكليفها ببحث ودراسة كل ما أثير من شبهات حول الصندوق الماليزي. ويحضر الاجتماع ممثلون عن وزارات الدفاع والداخلية والخارجية والبنك المركزي وديوان المحاسبة والفتوى والتشريع ووحدة التحريات المالية. وتعقد لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان اجتماعاً لمناقشة رسالة تكليف لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان بالتحقيق في واقعة تعذيب المواطن تركي عبد اللطيف العنزي بجهاز الاستخبارات التابع للجيش. ومن المقرر أن يحضر الاجتماع تركي عبد اللطيف العنزي، ورئيس هيئة القضاء العسكري، ومعاون رئيس الأركان العامة لهيئة الاستخبارات والأمن. وتناقش لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الاقتراحات بقوانين بتعديل المادة (112 مكرراً) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 (القرض الحسن) وعددها (3)، والاقتراح بقانون في شأن زيادة علاوة غلاء المعيشة. ومن المقرر أن يحضر الاجتماع وزير المالية والمختصون من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمختصون من ديوان الخدمة المدنية.