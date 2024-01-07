فاز فريق نادي الكويت لكرة القدم اليوم الأحد على نظيره خيطان بنتيجة (1 – 0) فيما تغلب القادسية على ضيفه النصر بنفس النتيجة في انطلاق مواجهات الجولة الـ14 من الدوري المحلي الممتاز (دوري زين).

ففي المباراة التي أقيمت على استاد (صباح السالم) حافظ الكويت على صدارة ترتيب البطولة برصيد 33 نقطة بفوزه على خيطان بهدف يوسف ناصر في الدقيقة الـ62 فيما أبقى الخاسر على نقاطه الـ9 بالمركز التاسع.

وعلى استاد (محمد الحمد) واصل القادسية المنافسة على الصدارة بفوز مهم على النصر بهدف عيد الرشيدي في الدقيقة الـ47.

وبهذه النتيجة رفع القادسية رصيده إلى 32 نقطة وضعته في المركز الثاني مؤقتا فيما أبقى النصر على نقاطه الـ21 بالمركز الرابع.

وتستكمل الجولة يوم غد الإثنين بلقاء الشباب مع كاظمة ومواجهة العربي والفحيحيل لتختتم بعد غد الثلاثاء بلقاء الجهراء والسالمية.