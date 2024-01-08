العصفور: مناقشة الرد الحكومي على تعديلات “الإعاقة” بعد تشكيل الحكومة الجديدة

قال رئيس لجنة شوؤن ذوي الإعاقة البرلمانية، النائب سعود العصفور، اليوم الإثنين، إن مناقشة الرد الحكومي بشأن التعديلات المقدمة على القانون رقم 8 لسنة 2010 المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ستكون بعد تشكيل الحكومة الجديدة.

وأوضح العصفور في تدوينة عبر حسابه في منصة «إكس» إن «اللجنة» عقدت اجتماعاً في وقت سابق اليوم مع المسؤولين في وزارة التربية، تناول استعدادات «التربية» لنقل الملف التعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة إليها، بدلاً من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، علاوة على مناقشة بعض الشكاوى العامة في مجال التربية الخاصة.