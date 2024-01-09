الكويت تحقق ذهبية وبرونزية في بطولة دوري الإمارات للقوس والسهم

حققت الكويت اليوم الاثنين ميداليتين (ذهبية) و(برونزية) في إطار مشاركتها بمنافسات بطولة دوري الإمارات للقوس والسهم المقامة في (رأس الخيمة) بمشاركة أكثر من 170 لاعبا على المستوى الدولي.

وقدم اللاعبون الكويتيون أداء مميزا ومشرفا في منافسات البطولة حيث تمكن البطلان علي الزيد وبدر الشلاحي على التوالي من تحقيق ذهبية وبرونزية في نتائج متميزة والتفوق على منافسيهما مؤكدين بذلك مكانة الكويت في عالم رياضة القوس والسهم.

وقال صاحب الميدالية الذهبية اللاعب علي الزيد في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن هذا الإنجاز الرياضي يعتبر إضافة قيمة للرياضة الكويتية عموما ويبرز الدور الكبير الذي تؤديه دولة الكويت في دعم المواهب الرياضية وتطويرها.

وأضاف الزيد أن هذا الإنجاز يعكس بالفعل “التزامنا الرياضي وإصرارنا على تحقيق النجاح في المنافسات الرياضية على المستوى الدولي” مثمنا دور نادي الرماية الكويتي في الدعم المعنوي والمادي.

من جهته قال أمين عام الاتحادين الكويتي والعربي للرماية عبيد العصيمي ل(كونا) إن تحقيق رماة السهم لهاتين الميداليتين يعد استكمالا لانجازات الرماية الكويتية المتواصلة مهديا هذا الفوز إلى القيادة السياسية ولأسرة الرماية الكويتية.

وأكد العصيمي أن الاتحاد الكويتي للعبة يدعم جميع رماة الكويت لمختلف الأسلحة ويمنحهم الاهتمام الكامل لرفع اسم الكويت عاليا بالمحافل الرياضية الخارجية مشيدا بفوز الراميين الزيد والشلاحي بالبطولة.

يذكر أن البطولة انطلقت يوم الجمعة الماضي وشارك بها العديد من اللاعبين الدوليين في منافسات القوس والسهم وانتهت فعالياتها اليوم الاثنين.