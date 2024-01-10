تنطلق غدا الأربعاء فعاليات النسخة الثانية من قمة (المليار متابع) 2024 بتوجيهات نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد والتي تمثل الملتقى العالمي الأكبر لصناع المحتوى الرقمي على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويستضيف متحف المستقبل وأبراج الإمارات في دبي القمة بمشاركة سبعة آلاف ضيف منهم ثلاثة آلاف صانع محتوى ومؤثر من مختلف دول العالم و100 رئيس تنفيذي يتابعهم أكثر من 6ر1 مليار شخص حيث تشهد “منصة الصناع” في أبراج الإمارات حفل الافتتاح الذي يستضيف كبار المسؤولين والمؤثرين الدوليين.

وتقدم القمة التي تستمر يومين 100 فعالية و24 جلسة حوارية من خلال استضافة 195 متحدثا من 95 دولة من كبار رواد التواصل الاجتماعي في العالم وتناقش أحدث الاتجاهات والتحديات والفرص في عالم الصناعات الإبداعية والإعلام الرقمي والاستثمار والمال والأعمال كما تشهد القمة إلقاء 15 خطابا ملهما واستضافة 200 شركة إنتاج للمحتوى الرقمي التي تعرض أحدث تقنيات الإنتاج في العالم.

وتستضيف قمة (المليار متابع) في يومها الأول 12 جلسة حوارية متنوعة تتناول إيجابيات وسلبيات صناعة المحتوى الرياضي وأهمية موازنة الشغف والموضوعية والحياد في جلسة تحت عنوان (اجعل صناعة المحتوى الرياضي لعبتك وحقق منها أهدافك) فيما يكشف مؤثرو السفر والرحلات عن أسرار شهرتهم وتجاربهم الشخصية في جلسة (سافر حول العالم وحقق الأرباح).

وتحمل 12 جلسة في ثاني أيام القمة رؤى قيمة لنخبة من كبار الشخصيات المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي وتبدأ بجلسة نقاشية تحمل عنوان (التزم الحدود أو حاول) وتناقش كيفية الإدلاء بتعليق ذكي وصادق وآسر بدون التسبب بالضرر أو الجدل بينما تعنى جلسة (عمل الخير يقطع شوطا طويلا) الأعمال الخيرية كواجب إنساني وأخلاقي.

ويتضمن اليوم الثاني من القمة أيضا عددا من الجلسات النقاشية التفاعلية على منصة متحف المستقبل توفر للجمهور نصائح وإرشادات ورؤى قيمة يقدمها مشاهير جذبوا ملايين المتابعين منها جلسة (عالم البودكاست المليء بالفرص) وجلسة (استثمر في تأثيرك) كما تبحث دور المؤثرين في تشكيل ديناميات السوق وهناك أيضا موضوع (متى يترك صانع المحتوى وظيفته؟).

ويلتقي كبار صناع المحتوى الرقمي في العالم وجها لوجه في حوارات تفاعلية ومناظرات شيقة في أكثر من 15 لقاء مباشرا يناقشون فيها أبرز التحديات والقضايا المؤثرة في عالم التواصل الاجتماعي كما يشارك رؤساء تنفيذيون قادة أعمال في قطاعات عدة في جلسات وخطابات ملهمة وورش تسلط الضوء على أهم المستجدات في عالم الاستثمار والأعمال واقتصاد صناعة المحتوى.

وتنظم قمة (المليار متابع) في نسختها الثانية أكثر من 20 ورشة عمل يقدمها خبراء ومتخصصون من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في الدول العربية والعالم وتستهدف القمة تعزيز القدرات الإبداعية لصناع المحتوى وإكسابهم المهارات التي تساعدهم على تحقيق مداخيل ثابتة بالإضافة إلى تعريفهم بسبل التواصل مع مليارات الأشخاص في الفضاء الرقمي ضمن مسارات القمة الأربعة “لنتقدم” و”لنكسب” و”لنبدع” و”لنتقارب”.