المشعان يقترب من تدريب القادسية

وجه المدير الفني لفريق السالمية لكرة القدم، محمد المشعان بوصلته إلى نادي القادسية، بعد أن تلقى عرضاً من الأخير مدته 24 ساعة لحسم الأمر مع رئيس نادي السالمية الشيخ تركي اليوسف.

وقال المشعان لوسائل الإعلام يعد الفوز على الجهراء بهدفين مقابل هدف، انه بصدد عقد اجتماع مع اليوسف لوضع النقاط على الحروف،

واضاف ان الجميع يعلم مدى عشقة للأصفر والامنية التي يحلم بها بتولي مهمة الفريق.

وأشار إلى أنه يثق في الشيخ تركي بما يصب في مصلحة السماوي ومصلحته في إشارة إلى أن اليوسف لن يقف حجر عثرة أمام المشعان لقيادة الأصفر.