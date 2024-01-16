الأمانة العامة لمجلس الأمة تنفي توجيه أسئلة برلمانية إلى رئيس مجلس الوزراء المكلف

نفت الأمانة العامة لمجلس الأمة الأخبار المتداولة بشأن توجيه أسئلة برلمانية إلى رئيس مجلس الوزراء المكلف الشيخ د .محمد صباح السالم، مشيرةً إلى أن جميع الأسئلة التي قدمت كانت موجهة للحكومة المستقيلة.

وأكدت الأمانة العامة في بيان صحفي أنه لا يمكن تقديم أسئلة برلمانية إلى رئيس مجلس وزراء مكلف لم يؤد القسم حتى هذه اللحظة، وذلك التزاماً بالدستور واللائحة، داعيةَ إلى تحري الدقة في نشر مثل هذه الأخبار التي من شأنها أن تضلل الرأي العام.

من جانب آخر، نفت الأمانة العامة الأخبار المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تكاليف البوفيه الخاص بالسادة أعضاء مجلس الأمة، مشيرةً إلى أن المبالغ التي ذكرت غير حقيقية ولا تمت للواقع بأي صلة.

وأوضحت الأمانة العامة أن المبلغ الإجمالي لبوفيهات الإفطار والغداء الخاصة بالسادة النواب والعاملين في الأمانة العامة لمجلس الأمة أثناء انعقاد الجلسات لا تتجاوز مبلغ 1768 دينارا، مؤكدة أنه في حال عدم انعقاد الجلسات يتم إلغاء بوفيه الغداء.

ودعت الأمانة إلى تحري الدقة لاسيما أن جميع التعاقدات الخاصة بالبوفيهات تتم برقابة الأجهزة الرقابية في الدولة ووفق اللائحة المالية ودليل السياسات بالأمانة العامة لمجلس الأمة وتم خفضها عن سابقاتها في المجالس السابقة بالعدد والمبالغ وذلك حرصاً على المال العام.

من جانب آخر، نفت الأمانة العامة الأخبار المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي حول منع الجمهور من دخول جلسة اليوم من قبل نائب رئيس مجلس الأمة، مشيرةً إلى أن هذا الخبر عارٍ عن الصحة جملة وتفصيلاً.