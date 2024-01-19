العراق يفوز على اليابان بنتيجة (2 – 1) في كأس آسيا لكرة القدم

فاز منتخب العراق على نظيره الياباني بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد في مباراة أقيمت بينهما اليوم الجمعة ضمن منافسات المجموعة الرابعة لبطولة كأس آسيا لكرة القدم المقامة في قطر.

وانتهى الشوط الأول للمباراة التي استضافها استاد (المدينة التعليمية) بتقدم المنتخب العراقي بهدفين دون رد إذ سجل له اللاعب أيمن حسين الهدفين في الدقيقة الخامسة وفي الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وفي الشوط الثاني استطاع المنتخب الياباني تقليص الفارق عبر هدف أحرزه اللاعب واتارو إندو في الوقت المحتسب بدلا من الضائع لتنتهي المباراة لمصلحة المنتخب العراقي بهدفين مقابل هدف.

وتصدر بذلك المنتخب العراقي المجموعة بست نقاط يليه منتخب اليابان بثلاث نقاط فيما يأتي منتخبا فيتنام وإندونيسيا من دون نقاط.

ويلعب بعد هذه المباراة منتخبا فيتنام وإندونيسيا ضمن المجموعة الرابعة فيما تجمع آخر مباريات اليوم في إطار منافسات البطولة بين هونغ كونغ وإيران ضمن المجموعة الثالثة.

يذكر أن بطولة كأس آسيا لكرة القدم (قطر 2023) انطلقت يوم الجمعة الماضي وتستمر منافساتها إلى العاشر من فبراير المقبل.