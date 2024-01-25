“التحقيق في القسائم الصناعية” ترفع تقريرها إلى مجلس الأمة

رفعت لجنة التحقيق في توزيع القسائم الصناعية والخدمية والحرفية في مجلس الأمة تقريرها الخاص بدورها الرقابي وتحقيقاتها بناء على تكليف المجلس لها.

وأعلن رئيس اللجنة النائب عبدالله المضف الانتهاء من إعداد التقرير بشأن التحقيق في توزيع القسائم، وتم رفعه إلى المجلس، مشيراً إلى أن اللجنة تقدمت برسالة واردة بتكليف لجنة الأولويات البرلمانية لتحديد موعد لمناقشة التقرير وما تضمنه من نتائج وتوصيات في جلسة علنية خلال الفترة المقبلة.

وأكد المضف أن لجنة التحقيق لم تألُ جهداً في إنجاز التقرير على أكمل وجه ملتزمة بالدور الرقابي المنوط بنواب الأمة، موضحاً أنها عقدت سلسلة من الاجتماعات استمعت فيها لإفادات أكثر من 97 شخصية ذات علاقة.

وأعرب عن شكره لمقرر وأعضاء اللجنة على جهودهم الكبيرة وحضورهم الدائم للاجتماعات لإعداد تقرير فني متكامل وواف في موضوع التحقيق، كما وجه التحية إلى المكتب الفني للجنة مثمناً دورهم الإيجابي لإنجاح المهمة.