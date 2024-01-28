“بكم تتلون حياتنا 3”.. معرض يسلط الضوء على مهارات أبناء متلازمة داون وإبداعاتهم

استعرض عدد من أصحاب الهمم من المصابين بمتلازمة داون اليوم الأحد جانبا من إبداعاتهم بتقديم منتجات ومشغولات يدوية إضافة إلى مهاراتهم في الغناء والعزف ضمن فعاليات معرض (بكم تتلون حياتنا 3).

ويهدف المعرض الذي نظمته الجمعية الكويتية لمتلازمة داون في قاعة الفنون بضاحية عبدالله السالم بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب إلى مواصلة دعم أصحاب الهمم والعمل على دمجهم في المجتمع.

وقدم المشاركون في المعرض المقام بدعم من الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية منتجاتهم من اللوحات الفنية والقطع الخزفية والإكسسوارات والحلي إضافة إلى استعراض مهاراتهم في فن الموسيقى.

وقالت رئيس الجمعية الكويتية لمتلازمة داون الدكتورة صديقة العوضي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بهذه المناسبة إن الجمعية تحرص على إقامة هذا المعرض بشكل سنوي لدعم أبناء هذه الفئة ودمجهم في المجتمع مشيدة بدعم (الخيرية العالمية) و(الوطني للثقافة).

من جانبها عبرت منظمة المعرض من (الوطني للثقافة) سارة خلف في تصريح مماثل ل(كونا) عن سعادتها بتنظيم هذا المعرض الخاص بأبناء متلازمة داون الذين نثروا إبداعاتهم في أرجاء القاعة وسط حضور ذويهم حيث نشروا المحبة والابتسامة في المكان.

بدوره قال نائب المدير العام للاتصال المؤسسي في (الخيرية العالمية) إبراهيم البدر في تصريح صحفي بهذه المناسبة إن المعرض يعكس إبداعات أصحاب الهمم مؤكدا ضرورة تقديم المزيد من الدعم لهم.

وأفاد بأن الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية حريصة على دعم أصحاب الهمم ومساندتهم في مشاريعهم ومعارضهم بشكل دائم ومستمر.

