وزير الشؤون الاجتماعية يفتتح وحدة الرعاية الأسرية بمدينة المطلاع

افتتح وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس سعود المالك الصباح اليوم الأحد وحدة الرعاية الأسرية التابعة لقطاع الرعاية الأسرية بمدينة المطلاع وذلك في إطار تواصل قطاعات الدولة مع أسر المجتمع المدني لمعرفة المشكلات وتقديم الحلول لتطوير المجتمع.

وأكد وكيل الوزارة بالانابة عبدالعزيز المطيري في تصريح للصحفيين على هامش الافتتاح اهتمام (الشؤون) بتنفيذ جميع المشاريع المناطة بها والتي جاءت بتكليف من مجلس الوزراء لاستكمال خدمات المناطق الحديثة.

وأضاف المطيري أن الوزير وجه بالاستعجال بتنفيذ كافة المنشآت بمنطقة المطلاع السكنية وذلك بعد إتمام جميع خدمات الوزارة في منطقتي (صباح الأحمد) السكنية والوفرة السكنية.

وأوضح أن الوزارة تعمل على قدم وساق لإنهاء تنفيذ ما يخدم أصحاب المنطقة مثل الجمعية التعاونية والوحدات التابعة لقطاعات الوزارة كقطاع الرعاية الأسرية وغيرها من الخدمات تماشيا مع توجيهات مجلس الوزراء بسرعة تنفيذ المشاريع التي تخدم المواطنين في المناطق الحديثة.

من جانبه قال الوكيل المساعد لشؤون التنمية بالوزارة الدكتور خالد العجمي في تصريح مماثل إن هذا الافتتاح يعد مرحلة أولى ستتبعها مراحل أخرى كثيرة لتنفيذ جميع الخدمات على وجه السرعة للمواطنين وبأفضل ما يمكن تقديمه.

بدورها قالت مديرة إدارة الرعاية الأسرية لقطاع التنمية الاجتماعية بالوزارة سارة الدوسري في تصريحها إن هذا المبنى هو الأول في منطقة المطلاع ويأتي تلمسا لاحتياجات المواطنين ولاستقبال طلباتهم كالمساعدات الاجتماعية وتجديد ملفات قاطني المنطقة.

وأشارت الدوسري إلى قيام فريق العمل بجهود جبارة لسرعة افتتاح الوحدة لتكون محطة أولى في طريق انجاز باقي المشاريع التنموية المناطة بالوزارة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.