حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 30 يناير 2024

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الثلاثاء

حالة الطقس

نهارًا:

معتدل والرياح شمالية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 26 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف في المساء .



ليلاً:

مائل للبرودة إلى بارد والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 26 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة و فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق .

الحرارة العظمى: 22°

الحرارة الصغرى: 10°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 1 قدم.

ليلاً:

خفيف الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 1 قدم.