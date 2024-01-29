حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 30 يناير 2024

حالة الطقس المتوقعة ليوم
حالة الطقس
نهارًا:
معتدل والرياح شمالية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 26 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف في المساء .
ليلاً:
مائل للبرودة إلى بارد والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 26 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة و فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق .
الحرارة العظمى: 22°
الحرارة الصغرى: 10°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
3 – 1 قدم.
ليلاً:
خفيف الموج
– ارتفاع الموج:
3 – 1   قدم.
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