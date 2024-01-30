البيدان: استادات جديدة وصالات مغطاة وقانون للاحتراف الرياضي

أكد المدير العام للهيئة العامة للرياضة يوسف البيدان، اليوم الثلاثاء، انتهاء الهيئة من خطتها المتعلقة بالمنشآت والمرافق الرياضية و«سيتم إدراجها ضمن برنامج عمل الحكومة بعد الحصول على موافقة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الشباب والاتصالات داود معرفي».

وقال البيدان في تصريح صحافي خلال زيارته إلى استاد الصليبيخات إن خطة الهيئة تتضمن عددا من الاستادات الرياضية والصالات المغلقة للألعاب الفردية والجماعية بجانب قانون جديد للاحتراف الرياضي يتواكب مع التطورات التي وصلت إليها الرياضة العالمية.

وأفاد بأن زيارته الميدانية لاستاد الصليبيخات هدفت إلى الوقوف على ما أثير في مواقع التواصل الاجتماعي بوجود خلل في المقصورة الرئيسية للاستاد، وبالفعل هناك زوايا حاجبة للرؤية سيتم تداركها خلال الفترة المقبلة بما لا يؤثر على التوقيت الزمني لاستلام المشروع وإيصال التيار الكهربائي.

وأضاف: وجهت بضرورة عقد اجتماع مشترك «اليوم» يجمع قطاع المنشآت والصيانة والمرافق بالهيئة مع مهندسي الشركة المنفذة والمقاول لرفع تقرير لمعالجة الخلل خلال شهر.

وأوضح أن «هذا الخلل لا يقلل من المنشأة التي تعد من أفضل المنشآت الحديثة في الكويت والجميع يتطلع أن تظهر بأفضل صورة»، مستدركاً «بعد الانتهاء من معالجة الخلل ستكون هناك زيارة لسمو الشيخ د.محمد صباح السالم، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدولة لشؤون الشباب داود معرفي للوقوف على آخر التطورات قبل الافتتاح الرسمي، وستتم دعوة كافة وسائل الإعلام لزيارة الاستاد».