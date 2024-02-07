وزير “مجلس الأمة”: الحكومة حريصة على تحسين المستوى المعيشي للمواطن

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الشباب وزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي حرص الحكومة على تحسين المستوى المعيشي للمواطن مضيفا أنه “في الوقت نفسه ليس لدينا أدنى شك في أن حرص مجلس الأمة لايقل عن حرص الحكومة على الاستدامة المالية العامة للبلاد”.

وقال الوزير معرفي في مداخلة له بجلسة مجلس الأمة اليوم الثلاثاء أثناء مناقشة بند كشف الأوراق والرسائل الواردة إنه فيما يتعلق بطلب تأجيل نظر باقي بنود تقارير اللجان البرلمانية عن المشروعات والاقتراحات بقوانين لمدة شهر لدراستها حتى يتسنى للحكومة تثبيت رأيها في تلك التقارير “لايعني رفض الخارطة التشريعية”.

وأضاف أن طلب التأجيل “هو دعوة للحوار مع الحكومة الجديدة داخل اللجان البرلمانية وتلمس رؤيتها حتى نعمل معا كشركاء في معركة التنمية كما ذكر ذلك سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء”.

وتابع أن طلب التأجيل “يمكن الحكومة من العمل مع مجلس الأمة لتحقيق التوازن بين كيفية الحفاظ على استدامة رفاه المواطن وبين استدامة رفاه وطننا العزيز” وأيضا “حتى نعمل معا لتحقيق التوازن بين مطالب تحسين مستوى معيشة المواطن ومطالب معالجة الاختلالات الاقتصادية والمالية إضافة إلى تأمين الحياة الكريمة للمواطن في الوقت الحاضر وبين تأمين المستقبل للأجيال القادمة بتنويع مصادر للدخل وعدم رهن هذا المستقبل لسلعة النفط”.

وأعرب عن أمله أن يكون النقاش حول برنامج عمل الحكومة والخطاب الأميري إطارا حاكما للأولويات وترتيبا لها بما يحقق مصلحة الوطن العزيز وطموحات وتطلعات الشعب الكويتي الكريم.

وكان الوزير معرفي قد قدم رسالة يطلب فيها من مجلس الأمة بعد نظره البنود من الأول إلى الخامس والفقرة الخامسة من البند السادس من جدول أعمال جلسة اليوم تأجيل نظر باقي بنود تقارير اللجان عن المشروعات والاقتراحات بقوانين لمدة شهر حتى يتسنى للحكومة مناقشتها في اللجان البرلمانية عملا بحكم المادة (50) من اللائحة الداخلية.