مجلس الأمة يوافق على عدد من الرسائل الواردة إليه ويستعرض رسائل أخرى

وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء على عدد من الرسائل الواردة إليه واستعرض رسائل أخرى بعد الانتهاء من مناقشة بند كشف الأوراق والرسائل الواردة.

ومن تلك الرسائل التي تمت الموافقة عليها رسالة من وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الشباب وزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي يطلب فيها من المجلس بعد نظره البنود من الأول إلى الخامس والفقرة الخامسة من البند السادس من جدول أعمال جلسة اليوم الثلاثاء تأجيل نظر باقي بنود تقارير اللجان عن المشروعات والاقتراحات بقوانين على أن تدرج على جلسة 5 مارس 2024 حتى يتسنى للحكومة مناقشتها في اللجان البرلمانية عملا بحكم المادة (50) من اللائحة الداخلية.

ووافق المجلس على رسالة من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة السابق عيسى الكندري يطلب فيها استعجال نظر مشروع القانون بشأن الموافقة على ميثاق تأسيس منظمة التعاون الرقمي.

كما وافق على رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي البرلمانية التحقيق في موضوع الوظائف لدى الهيئة العامة للبيئة ومخالفتها قواعد ديوان الخدمة المدنية بشأن التكويت.

كما وافق على رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة بتكليف لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي البرلمانية التحقيق فيما ورد في تقارير الجهات الرقابية ووحدات القياس والرصد وغيرها حول ارتفاع الجسيمات الدقيقة إلى مستويات عالية في هواء البلاد.

ووافق على رسالة من النائب حمد العليان يطلب فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية دراسة كل ما يتعلق بملف مدارس التربية الخاصة في البلاد.

كما وافق المجلس على رسالة من النائب فهد المسعود يطلب فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية دراسة كل ما يتعلق باعتماد الجامعات الخاصة لبرامج الدراسات العليا.

ووافق أيضا على رسالة من النائبين بدر نشمي وفهد المسعود يطلبان فيها تكليف لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية بحث وتقصي معوقات إنشاء مراكز خدمات وزارة الداخلية في منطقتي الدوحة والصليبيخات.

كما وافق على رسالة من النائبين بدر نشمي وفهد المسعود يطلبان فيها تكليف لجنة المرافق العامة البرلمانية بحث وتقصي معوقات إنشاء مراكز لخدمات بلدية الكويت في منطقتي الدوحة والصليبيخات.

ووافق على رسالة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية النائب حمد العليان يطلب فيها تمديد مدة تكليفها ببحث موضوع معاناة الطلبة في المناطق الجنوبية لحين الانتهاء من إعداد التقرير.

كما وافق على رسالة من رئيس لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان البرلمانية النائب محمد المطيري يطلب فيها تمديد مدة تكليف اللجنة التحقيق في واقعة تعذيب المواطن تركي العنزي بجهاز الاستخبارات التابع للجيش على أن ترفع اللجنة تقريرها خلال شهرين.

ووافق مجلس الأمة على رسالة من النائب مبارك الحجرف يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة البرلمانية الاجتماع مع الجهات المختصة لإصلاح الطرق المذكورة بنص الرسالة.

كما وافق على رسالة من النائب أسامة الشاهين يطلب فيها تكليف لجنة تمكين التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني البرلمانية دراسة سبل مكافحة عمليات النصب والاحتيال الإلكتروني على الحسابات البنكية في دولة الكويت مع رفع تقرير بالتوصيات للمجلس.

ووافق على رسالة من رئيس لجنة التحقيق في توزيع القسائم الصناعية والحرفية والخدمية البرلمانية النائب عبدالله المضف يطلب فيها تكليف لجنة الأولويات البرلمانية بتحديد موعد مناسب لعقد جلسة لمناقشة تقرير اللجنة.

كما وافق على رسالة من لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية تطلب فيها موافقة المجلس على توصية اللجنة بشأن قيام جميع الجهات الحكومية بإجراء تحقيق داخلي مع من تسبب بالاختلالات التي بينها ديوان المحاسبة بخصوص بيع الموظفين لجزء من إجازاتهم الدورية أثناء فترة الخدمة مع موافاة كل جهة حكومية لنتائج تحقيقها إلى الديوان خلال ثلاثة أشهر ليعد على ضوئها تقريرا يقدمه للمجلس مع الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة.

ووافق المجلس على رسالة من لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية تطلب فيها إحالة ملاحظة ديوان المحاسبة بشأن استمرار عدم قيام وزارة التربية بتفعيل نظام البصمة إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية لدراسة آثار تطبيق البصمة على العملية التعليمية.

كما وافق على رسالة من النائب مهلهل المضف يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بحث وتحري وتقصي موضوع الضعف الرقابي على الحسابات البنكية للقصر.

ووافق على رسالة من لجنة المرافق العامة البرلمانية تطلب فيها إحالة الاقتراح برغبة المتعلق بالقرصنة الرقمية إلى لجنة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني البرلمانية للاختصاص.

كما وافق على رسالة من النائب شعيب شعبان يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية بحث مبررات عدم تنفيذ مستشفى أو زيادة سعة المركز الصحي في مدينة جابر الأحمد والتأخر في توفير الخدمات الصحية لمدينة المطلاع على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر.

ووافق المجلس على رسالة من مجموعة من النواب يطلبون فيها تكليف لجنة المرافق العامة البرلمانية بحث أسباب تهالك المباني المخصصة لوزارة الشؤون الاجتماعية في منطقة الصليبخات على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر.

كما وافق على رسالة من مجموعة من النواب يطلبون فيها تكليف لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية التحقيق في شأن المبالغ التي تم صرفها من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية على الدعايات الإعلامية.

ووافق على رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي البرلمانية التحقيق في الأضرار البيئية من عدم وجود صرف صحي في منطقة المطلاع.

كما وافق على رسالة من مجموعة من النواب يطلبون فيها تكليف لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي البرلمانية التحقيق في الوضع البيئي للمرادم الواقعة بمنطقة جنوب عبدالله المبارك.

ووافق على رسالة من مجموعة من النواب يطلبون فيها تكليف لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي البرلمانية التحقيق في نقص المساحات الخضراء بمختلف المناطق.

كما وافق على رسالة من مجموعة من النواب يطلبون فيها تكليف لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي البرلمانية التحقيق في التجاوزات البيئية القائمة بمنطقة عشيرج.

ووافق على رسالة من مجموعة من النواب يطلبون فيها تكليف لجنة البيئة والأمن الغذائي والمائي البرلمانية التحقيق في الأضرار البيئية لأبراج الاتصالات.

كما وافق على رسالة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية تطلب فيها تمديد تكليفها بتقديم تقريرها عن مشروع قانون إنشاء المنطقة الاقتصادية الشمالية لمدة أربعة أشهر.

ووافق على رسالة من مجموعة من النواب يطلبون فيها تكليف لجنة الأولويات البرلمانية تحديد مدة ساعتين من إحدى جلسات المجلس القادمة لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة بشأن فحص كافة أعمال شركة مستشفيات الضمان الصحي.

كما وافق على رسالة من النائب الدكتور حمد المطر يطلب فيها دعوة وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة الخارجية لتنفيذ التوصية رقم (8) الصادرة عن الجلسة الخاصة لمجلس الأمة المنعقدة يوم 1 نوفمبر 2023 لسرعة إنهاء إجراءات نقل مصابي وجرحى طوفان الأقصى لتلقى العلاج اللازم في دولة الكويت.

ووافق على رسالة من مجموعة من النواب يطلبون فيها استعجال اللجنة المشتركة بين لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية ولجنة الموارد البشرية البرلمانية دراسة وبحث الاقتراحات بقوانين بشأن تنظيم تعيين القياديين على أن ترفع اللجنة المشتركة تقريرها خلال شهر.

كما وافق على رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها قيام الحكومة في الجلسة القادمة بتقديم بيان عن الإجراءات التي قامت بها لتنفيذ توصيات مجلس الأمة التي وافق عليها في الجلسة الخاصة المعقودة بتاريخ 1 نوفمبر 2023 لمناقشة الانتهاكات الصهيونية في غزة.

ووافق على رسالة من النائب سعود العصفور يطلب فيها تكليف لجنة تعزيز القيم ومعالجة الظواهر السلبية البرلمانية دراسة ظاهرة انتشار مواقع المقامرة والمراهنات الإلكترونية في البلاد على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال دور الانعقاد الحالي.

كما وافق على رسالة من النائب حمد المدلج يطلب فيها تكليف لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية دراسة وبحث الشبهات في عقد إدارة تشغيل وصيانة مباني ومرافق وخدمات وأنظمة مبنى المقر الدائم لديوان المحاسبة.

واستعرض المجلس رسالة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تعزيتهم سموه بوفاة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه.

كما استعرض رسالة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم. واستعرض المجلس تقرير الأمانة العامة لمجلس الأمة عن اجتماعات لجان المجلس الدائمة والمؤقتة عن الفترة من 31 أكتوبر 2023 حتى 31 ديسمبر 2023 عملا بالفقرة الأخيرة من المادة (46) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.