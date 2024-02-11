أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية اليوم الأحد استدعاء الدفعة ال14 للضاحية (4N) من القسائم الحكومية بمشروع مدينة جنوب مدينة سعد العبدالله والتي تشمل 262 قسيمة للمخصص لهم حتى تاريخ 9 اغسطس 2004.

وقالت المؤسسة في بيان صحفي إن توزيع البطاقات للقرعة سيكون يومي غد وبعد غد فيما ستقوم بتوزيع بطاقات الاحتياط يوم الإربعاء المقبل من ثم إجراء القرعة يوم الخميس 15 فبراير الجاري.

ودعت المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرجة أسماؤهم ضمن هذا الإعلان للحضور شخصيا إلى مبنى المؤسسة في منطقة (جنوب السرة) الساعة التاسعة صباحا في المواعيد المبينة أعلاه مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.

وأوضحت أن من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة بهذا الإعلان سيتم استبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليه في التخصيص.

ودعت المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع ولم ترد أسماؤهم ضمن هذا الكشف الحضور إلى مبنى المؤسسة في (جنوب السرة) الساعة التاسعة صباح يوم الأربعاء المقبل مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.