مجلس الأمة يناقش تعديل قانون المفوضية العامة للانتخابات في الجلسة التكميلية غدا الأربعاء

واصل مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء مناقشة الرد على الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر، ووافق على 5 رسائل واردة، وأبّن النائب السابق راشد التوحيد.

ووافق المجلس على طلب نيابي بإدراج التقرير الرابع للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن تعديل قانون المفوضية العامة للانتخابات على جدول الأعمال ومناقشته في الجلسة التكميلية غدا الأربعاء .

وخلال مناقشة الرد على الخطاب الأميري أكد النواب في مداخلاتهم أهمية استمرار التعاون الإيجابي بين السلطتين لاستكمال طريق الإصلاح بدءا من ملف تحسين معيشة المواطنين.

وتناول النواب عددا من القضايا الملحة وفي مقدمتها إصلاح التعليم والصحة وتعديل التركيبة السكانية، مطالبين الحكومة بتقديم رؤيتها للإصلاحات الاقتصادية من دون المساس بحقوق المواطنين.

كما أكد النواب ضرورة حل مشكلة تعيين القياديين وفقا للأطر القانونية والمعايير العادلة وبما يمنح الفرصة للقيادات الشابة، مشددين على أن تعزيز الوحدة الوطنية ومكافحة الفساد وتوفير فرص عمل للخريجين من الملفات المهمة.

بند الرسائل الواردة

وكان المجلس قد وافق على 5 رسائل واردة بشأن طلب تمديد تكليف لجنة الموارد البشرية بشأن بحث ومناقشة أسباب ازدياد ظاهرة كتب الترشيح الصادرة من الجهات الحكومية على أن تقدم اللجنة تقريرها قبل بداية دور الانعقاد الثالث، وطلب تكليف لجنة المرافق العامة بالاجتماع مع الجهات المختصة لإنشاء سوق للإبل بجميع المرافق التابعة له تحت إشراف وتنظيم الدولة في منطقة الأرتال (الدائري الثامن).

ووافق ضمن الرسائل على طلب تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد ببحث قرار وزارة التعليم العالي بمنع الطلبة من استكمال دراستهم الجامعية بعد مرور سنتين على شهادة الثانوية العامة وطلب تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بالتحقيق في أسباب تأخر تسجيل الأدوية والإجراءات المتبعة لتسجيل المستحضرات الطبية والعشبية والبيطرية والمكملات الغذائية والأجهزة الطبية في وزارة الصحة.

ووافق المجلس على الرسالة بطلب إحالة تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد ببحـث موضـوع معاناة الطلبـة فـي منـاطق البلاد الجنوبيـة إلـى لجنـة الاهتمـام بتحسين المناطق الحديثـة والنائيـة للاختصاص.

وتم سحب رسالة بطلب تكليف لجنة حماية الأموال العامة ببحث المخالفات والتجاوزات التي شابت إشهار عدد من الأندية الرياضية لوجود تكليف سابق للجنة شؤون الشباب والرياضة.

تأبين راشد التوحيد

أبّن مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم النائب السابق المرحوم راشد صالح التوحيد الذي وافته المنية يوم الأحد الماضي.

وقال نائب رئيس مجلس الأمة محمد براك المطير خلال الجلسة “انتقل إلى رحمة الله العضو الأسبق راشد صالح التوحيد الذي نال عضوية مجلس الأمة في فصله التشريعي الأول”.

وأضاف “بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن الأخوات والإخوة أعضاء مجلس الأمة أتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الفقيد الكريمة، سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه الفردوس الأعلى..إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وقال إن ” العم الفاضل رحمه الله كان من أوائل أعضاء مجلس الأمة الذين فعّلوا الرقابة التشريعية من خلال الاستجواب”.

من جهته قال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي “تنعى الحكومة بكل حزن وأسى المغفور له بإذن الله تعالى عضو مجلس الأمة راشد صالح التوحيد صاحب السيرة العطرة، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد رحلة حافلة بالعطاء من أجل وطنه الكويت”.

وأضاف “لقد شارك الفقيد في أول مجلس أمة العام 1963، ليؤسس مع النواب الأوائل اللبنة الأولى في مسيرة الحياة البرلمانية العتيدة لدولة الكويت فضلا عن دوره وإسهاماته في العمل التعاوني من خلال مشاركته في تأسيس جمعية الروضة التعاونية وكأول رئيس لها ورئاسته مجلس إدارة جمعية الدعية التعاونية”.

وإلى ذلك لم يوافق المجلس على شطب جزء من مداخلة النائب د. عبدالكريم الكندري من مضبطة الجلسة الماضية.