بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ورئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة سبل تعزيز التنسيق بين الجهاز ومختلف أجهزة الدولة ذات الصلة في إطار المعالجة الشاملة لقضية المقيمين بصورة غير قانونية.

جاء ذلك في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) صادر عن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية عقب اجتماع عقده الشيخ فهد اليوسف مع الفضالة في قصر نايف.

وذكر البيان أن الفضالة قدم خلال الاجتماع عرضا تفصيليا مدعما بالأدلة والاحصاءات حول جهود الجهاز المركزي في معالجة قضية المقيمين بصورة قانونية.