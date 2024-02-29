المتحدث باسم “سهل”: وزارة الداخلية تتيح خدمة الاستعلام عن بيانات القيد الانتخابي عبر التطبيق

أعلن المتحدث باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) يوسف كاظم اليوم الخميس عن إتاحة وزارة الداخلية (خدمة الاستعلام عن بيانات القيد الانتخابي) لانتخابات مجلس الأمة المقبلة عبر التطبيق.

وقال كاظم لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن هذه الخدمة قد أعادت وزارة الداخلية تقديمها بصورة محدثة ضمن قائمة خدمات (أمة 2024) التابعة لها داخل التطبيق بحيث يمكن للمستخدم الاستعلام من خلالها عن بيانات القيد الانتخابي الخاص به أو لرقم مدني آخر.

وأوضح أنه سيظهر لمستخدم (سهل) عبر هذه الخدمة معلومات الاسم والرقم المدني مع رقم القيد وحالته والدائرة الانتخابية التي سيقوم بالتصويت فيها إلى جانب اسم الجدول (المنطقة) ورقم الجدول.

وثمن جهود فرق وزارة الداخلية في توفير هذه المعلومات ليتم عرضها عبر تطبيق (سهل).

يذكر أن مجلس الوزراء قد وافق الثلاثاء الماضي على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة يوم الخميس الموافق 4 أبريل 2024 ورفعه إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

وقال رئيس قطاع الشؤون المحلية الناطق الرسمي باسم الحكومة عامر العجمي ل(كونا) حينئذ إن نشر مرسوم الدعوة للانتخابات بالجريدة الرسمية سيكون يوم الأحد الموافق 3 مارس المقبل وفتح باب الترشيح يوم الإثنين 4 مارس وآخر يوم للتنازل عن الترشيح يوم الخميس 28 من الشهر ذاته.