32 مرشحا ومرشحة في اليوم الثالث من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة (أمة 2024)

تقدم 32 مرشحا ومرشحة اليوم الأربعاء إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية بطلبات الترشح في اليوم الثالث من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة لعام 2024 المقرر عقدها في الرابع من شهر أبريل المقبل.

وبذلك يصبح إجمالي الذين تقدموا بطلبات الترشح منذ فتح باب الترشح يوم أمس الأول 102 مرشح 99 منهم من الذكور و3 من الإناث.

وجاءت أسماء المرشحين في اليوم الثالث لفتح باب الترشح لانتخابات (أمة 2024) وتوزيع أعدادهم على الدوائر الانتخابية وفق الآتي: – الدائرة الأولى 9 مرشحين هم: (أسامة زيد الزيد – جراح علي نور – سلطان محمد العجمي – عبدالصمد مصطفى زاهد – عبدالعزيز يوسف ارحمه – علي حسن جعفر – علي حسين محمد – علي عبدالرحمن الكندري – فهد عبدالله مزعل).

– الدائرة الثانية 6 مرشحين هم: (أحمد محمد الحمد – بدر نشمي العنزي – بشار كاظم علي – فلاح ضاحي الهاجري – فهد عبدالعزيز المسعود – موسى عاشور الماجدي).

– الدائرة الثالثة 4 مرشحين (3 ذكور – 1 إناث) هم: (جنان محسن رمضان – خالد جمعة الياسين – عبدالعزيز سعود الفريج – عبدالعزيز طارق الصقعبي).

– الدائرة الرابعة 5 مرشحين هم: (بريكان مجيدل السليماني – بكر بادي الرشيدي – عيد شامان المطيري – فيصل عبدالرضا كرم – معاذ مبارك الدويلة).

– الدائرة الخامسة 8 مرشحين هم: (جابر سعد المحيلبي – حمدان ابراهيم الحمدان – خالد شخير المطيري – سعود عبدالعزيز العصفور – عبدالله محمد الكندري – عبدالهادي ناصر العجمي – محمد هادي الحويلة – هاني حسين شمس).

وكانت إدارة شؤون الانتخابات فتحت أمس الأول باب الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة 2024 والذي يستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء الموافق 13 مارس الحالي.