مؤسس شركة “صخر” محمد الشارخ في ذمة الله.. وسبر تعزي

غيب الموت، اليوم الأربعاء، رجل الأعمال الكويتي محمد الشارخ، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «صخر» لبرامج الحاسب عام 1982، وهو أول من أدخل اللغة العربية للحواسيب.

وعمل الشارخ، رحمه الله، نائباً للمدير العام للصندوق الكويتي للتنمية، وعضواً في مجلس إدارة البنك الدولي للإعمار والتنمية في واشنطن، وأسس ورأس مجلس إدارة بنك الكويت الصناعي، ونائباً لرئيس جمعية الاقتصاديين العرب، كما أسس الشركة العالمية للإلكترونيات في الكويت والسعودية.

وحقق الشارخ العديد من الإنجازات خلال مسيرته المهنية، منها تطوير برنامج القرآن الكريم وكتب الحديث التسعة باللغة الإنكليزية للكمبيوتر عام 1985.

كما أنجز أرشيف المعلومات الإسلامية والتعرف الضوئي على الحروف العربية عام 1994 ونطق الحروف العربية عام 1998 والترجمة من وإلى العربية عام 2002 وترجمة التخاطب الآلي عام 2010.

وعمل على تطوير العديد من البرامج التعليمية والتثقيفية وتعلم البرمجة للناشئة والتي تجاوز عددها الـ 90 برنامجاً ونشر كتب تعليم الكمبيوتر وتدريب المدرسين وتأسيس معاهد تعليم برمجة الحاسب.

سبر تسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

وإنا لله وإنا اليه راجعون