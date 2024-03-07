وزارة التجارة والصناعة تضيف “ثمان أنشطة” إلى دليل الأنشطة الاقتصادية

أصدر وزير التجارة والصناعة عبدالله الجوعان قراراً يقضي بإضافة 8 أنشطة تجارية، وذلك ضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

وأضافت وزارة التجارة والصناعة في بيان لها بأن الأنشطة التجارية المستحدثة والتي تتمثل في « نشاط تقديم خدمات الوساطة في التداول المباشر FX والمعادن والسلع للأفراد والشركات خارج دولة الكويت، ونشاط العلاج الطبيعي بالروبوتات، ونشاط مركز رعاية وإيواء الطيور والحيوانات الفطرية ، ونشاط مركز رعاية وإيواء الحيوانات الآليفة ، ونشاط مركز رعاية وإيواء الحيوانات البرية )

وأضاف القرار نشاط استيراد وتصدير الحيوانات الرفقة ، ونشاط استيراد وتصدير الحيوانات البرية ، ونشاط نقل وتحريك منصات حفر الآبار النفطية.

وأكدت وزارة التجارة والصناعة أن القرار الوزاري جاء بعد الاطلاع على قانون التجارة والقوانين المعدلة له وقانون الشركات، بالإضافة إلى القرار الوزاري بشأن توحيد تصنيف البيانات الإحصائية للأنشطة الاقتصادية في الجهات الحكومية المستخدمة لتصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية، وفق التنقيح الرابع الموصي به دولياً من شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة، وما تم الاتفاق عليه في إطار دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى محاضر لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية.

ونص القرار بأن على كافة المسؤولين كل حسب اختصاصه تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره ونشر في الجريدة الرسمية.