17 مرشحا في اليوم التاسع من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة (أمة 2024)

تقدم 17 مرشحا اليوم الثلاثاء الى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية بطلبات الترشح في اليوم التاسع من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة لعام 2024 المقرر عقدها في الرابع من شهر أبريل المقبل.

وبذلك يصبح العدد الاجمالي للذين تقدموا بطلبات الترشح منذ فتحه يوم الاثنين الماضي 221 مرشحا (214 ذكور – 7 إناث) وبعد تسجيل حالتي تنازل عن الترشح فقد أصبح عدد المرشحين 219 مرشحا.

وجاءت أسماء المرشحين في اليوم التاسع لفتح باب الترشح للانتخابات (أمة 2024) وتوزيع أعدادهم على الدوائر الانتخابية وفق الآتي: – الدائرة الانتخابية الثانية 3 مرشحين هم: (بندر عواض المطيري – عبدالوهاب أنور القطان – محمد براك المطير). – الدائرة الانتخابية الثالثة مرشحان هما: (عبدالله طلال الهندال – ماضي إبراهيم الخميس).

– الدائرة الانتخابية الرابعة 12 مرشحا (11 ذكور – 1 إناث) هم: (أحمد عطالله السليماني – حسين عبداللطيف الصيرفي – حمد يوسف الجدي – سعود نشمي الحريجي – عادل بشيت الجميلي – عبدالله سالم الهاجري – عسكر عويد العنزي – مبارك هيف الحجرف – محمد بداح السليماني – محمد شنيفي الماجدي – نوال صالح اباالخيل – يوسف محمد البذالي).

وكانت إدارة شؤون الإنتخابات التابعة لوزارة الداخلية افتتحت يوم الاثنين الماضي باب الترشح لإنتخابات أعضاء مجلس الأمة 2024 ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم غد الآربعاء الموافق 13 من شهر مارس الحالي.

يذكر أن استقبال طلبات الترشح خلال شهر رمضان المبارك سيكون أثناء ساعات الدوام الرسمي للادارة من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الواحدة والنصف ظهرا.