محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 21 مارس 2024

20 مارس، 2024
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الخميس
21 مارس 2024

حالة الطقس
نهارًا:
دافئ و تتكاثر السحب تدريجيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة .

ليلاً:
مائل للبرودة و غائم جزئيا إلى غائم والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 26 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة في وقت لاحق .

الحرارة العظمى: 25°
الحرارة الصغرى: 14&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 1 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
3 – 1 &#160 قدم.

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