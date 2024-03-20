حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 21 مارس 2024

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الخميس

حالة الطقس

نهارًا:

دافئ و تتكاثر السحب تدريجيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة .



ليلاً:

مائل للبرودة و غائم جزئيا إلى غائم والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 26 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة في وقت لاحق .

الحرارة العظمى: 25°

الحرارة الصغرى: 14°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 1 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 1 قدم.