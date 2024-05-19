دعا المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي اليوم الأحد الشعب الإيراني إلى عدم “القلق” جراء تعرض مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي ومرافقيه إلى حادث قائلا “لن يحصل أي خلل في شؤون البلد”.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن خامنئي قوله في أول رد له على حادث مروحية رئيسي والوفد المرافق له “لا يقلق الشعب الإيراني.. لن يحصل أي خلل في شؤون البلد”.

وأعرب خامنئي عن “أسفه” لوقوع هذا الحادث سائلا العلي القدير أن “يعيد رئيس الجمهورية والوفد المرافق له إلى أحضان الشعب”.

ومن جانبه قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي “نمر بظروف صعبة ومعقدة” بخصوص عمليات البحث عن مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي ومرافقيه.

وقالت وكالة أنباء الطلبة (إيسنا) أن بهادري جهرمي كتب على موقع التواصل الإجتماعي (إكس) إن “لا يوجد أي خبر جديد”.

ومن جهته قال رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني بيرحسين كوليوند للوكالة ذاتها إن “فريقا من فرق البحث والإنقاذ اقترب من المكان المحتمل لوقوع الحادث”.

وشارك الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في وقت سابق اليوم في مراسم تدشين سد مشترك بين إيران وأذربيجان بحضور نظيره الأذربيجاني إلهام علييف.

وتعرضت مروحية ضمن موكب الرئيس الإيراني مكون من ثلاث طائرات مروحية لحادث في محافظة أذربيجان الشرقية في وقت سابق وفق التلفزيون الإيراني الرسمي.

وكانت المرحية تقل بالإضافة الى رئيسي وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ومحافظ محافظة أذربيجان الشرقية الإيرانية.