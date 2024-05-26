أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية انطلاق أعمال خدمات البنية التحتية والمباني العامة بمركز الضاحية (إن 9) في مشروع مدينة المطلاع السكنية إذ بلغت نسب الإنجاز 58ر1 في المئة بنهاية شهر أبريل الماضي.

وذكرت (السكنية) في بيان صحفي اليوم الأحد أن أعمال مشروع توريد وتمديد وصيانة الكيبلات الأرضية الخاصة بتغذية محطتي التحويل الرئيسية (25 و 26) بدأت أيضا بمشروع مدينة المطلاع غير السكنية.

وقالت إن المشروع وحتى نهاية الشهر الماضي حقق تقدما عن البرنامج الزمني بمقدار 17ر0 في المئة فيما جرى البدء في حفر مسار الكيبلات وتنفيذ الخرسانة العادية.

وأضافت أن العمل يجري لاعتماد البرنامج الزمني لأعمال مشروعين لإنارة الطرق للضواحي (إن 6 وإن 7 وإن 8 وإن 9 وإن 10 وإن 11) في مدينة المطلاع.

وعن التطور في أعمال توريد وتوريد شبكات كيبلات الضغط المتوسط والضغط المنخفض للضواحي (إن 2 وإن 3 وإن 4) في مدينة المطلاع أفادت (السكنية) بأن الأعمال تحقق تقدما عن نسب الإنجاز التعاقية بنحو 84ر12 في المئة متوقعة الانتهاء من أعمال العقد في ديسمبر 2025.