“التجارة”: الوزير العمر يمارس عمله حالياً على أكمل وجه

أكدت وزارة التجارة والصناعة أن وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر “يمارس عمله حالياً على أكمل وجه”.

ونوهت الوزارة بخصوص ما تمت اثارته في وسائل التواصل الإجتماعي خلال زيارة العمر إلى الصين قبل أيام للمشاركة في منتدى التعاون الصناعي والاستثماري بين الصين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أن «الوزير تعرض لحالة ارهاق خلال إلقائه لكلمته في افتتاح المنتدى الخليجي الصيني، وتم اجراء الإسعاف السريع له، واستقرت حالته بشكل سريع، واستكمل الاجتماعات الثنائية والجماعية المقررة بعد ظهر ذلك اليوم، وتم اجراء فحوصات شاملة بينت أن حالته طبيعة والسبب يرجع للإرهاق من السفر الطويل وتغير مواعيد النوم».