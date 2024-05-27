“اللجنة المشتركة”: رصد 93 منزلا مخالفا تستخدم سكن عزاب في مناطق (الخاص) و(النموذجي) بخيطان

نفذت اللجنة المشتركة لرصد سكن العزاب التي تضم بلدية الكويت ووزارتا الداخلية والكهرباء والماء والطاقة المتجددة جولة تفتيشية على منطقة خيطان التابعة لمحافظة الفروانية أسفرت عن رصد 93 منزلا مخالفا تستخدم سكن عزاب ضمن مناطق السكن الخاص والنموذجي.

وقال رئيس فريق (بلدية الكويت) محمد الجلاوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش الجولة إنه “تم قطع التيار الكهربائي عن 13 عقارا مخالفا” والتي جاءت في منطقة واحدة.

ودعا الجلاوي أصحاب العقارات المخالفة إلى “التحلي بالمسؤولية الاجتماعية والحفاظ على الأمن والأرواح نظرا لوجود العديد من مخالفات البناء في سكن العزاب ومنها ارتفاع الأحمال الكهربائية”.

وأفاد بأن (اللجنة المشتركة) تقوم بإنذار العقارات المخالفة وتمنحها مهلة لمدة أسبوع لتنفذ بعد انقضائها جولات ميدانية لقطع التيار الكهربائي عن العقارات التي لا تصحح أوضاعها.

وذكر أن الجولة أسفرت عن تحرير محاضر إنذارات بمخالفات البناء ومخالفات تزوير وتغيير الأحمال الكهربائية مشددا على أن “إجراءات (البلدية) والجهات المشاركة في اللجنة المشتركة حاسمة للحد من المظاهر السلبية”.