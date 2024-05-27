“الداخلية”: مهلة لإعفاء مالكي القطع البحرية المبادرين بتسوية أوضاعهم من الغرامات المسجلة حتى 31 ديسمبر

أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح قرارا وزاريا يتم بموجبه إعفاء كل من يبادر بتسوية أوضاعه من مالكي القطع البحرية من الغرامات المسجلة – بسبب عدم تسجيلها أو عدم تجديد التسجيل – وذلك اعتبارا من اليوم الأحد وحتى 31 ديسمبر المقبل وفقا لأحكام القانون رقم 36 لسنة 1960 واللوائح المنظمة.

وأوضحت (الداخلية) في بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن كل من يتم ضبطه أثناء الفترة المشار إليها أو بعد انتهائها – من دون تسجيل أو عدم تجديد التسجيل – ستطبق عليه العقوبات المقررة قانونا داعية مالكي القطع البحرية إلى الاستفادة من المهلة.

وأفادت أن استقبال معاملات المواطنين والمقيمين (للتجديد فقط) سيكون في مراكز العمل الخارجية على فترتين (الصباحية) من الساعة الثامنة صباحا وحتى الـ30ر1 ظهرا و(المسائية) من الثالثة عصرا وحتى السابعة مساء وذلك خلال أيام العمل الرسمية.

وذكرت أن الإدارة العامة لخفر السواحل تتلقى معاملات (تسجيل جديد فقط) في المركز الرئيسي لإدارة النقل البحري بمنطقة الشويخ داخل المبنى الرئيسي لمؤسسة الموانئ الكويتية من الساعة الثامنة صباحا وحتى الـ30ر1 ظهرا خلال أيام العمل الرسمية.