“الزراعة”: سحب جواخير كبد التي تستخدم لبث مزادات

أكدت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية أنه «لا تهاون في تطبيق القانون على الجميع»، مشددة على اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه مخالفة بعض الجواخير في منطقة كبد التي تستخدم إجراء مزادت يتم بثها مباشرة.

وترأست مدير عام الهيئة ونائب المدير العام لشؤون الثروة الحيوانية بالتكليف أسماء العتيبي اجتماعا موسعاً ضم مسؤولي قطاع الثروه الحيوانية ومفتشي الهيئة من الضباط القضائيين المختصين بالتفتيش على الجواخير وقسائم الثروة الحيوانية بمنطقه كبد.

وذكرت الهيئة أن الإجتماع انتهى إلى «تشديد الرقابة وعمل جولات تفتيشية ومتابعة ما يبث من مزادات من خلال مواقع تلك الجواخير المخالفة لضبط تلك المخالفات، وإحالة محاضر إثبات المخالفات لجهات التحقيق المختصة والسير باجراءات سحب تلك الحيازات والجواخير المخالفة، والتأكيد على أنه لا تهاون في تطبيق القانون على الجميع».

المصدر : الراي