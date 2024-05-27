أعلنت الجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان عن افتتاح عيادة الإقلاع عن التدخين في كلية العلوم الحياتية بمدينة صباح السالم الجامعية بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التدخين إيمانا من الجمعية بدورها في التوعية من أضرار التدخين.

وقالت عضو مجلس إدارة الجمعية وأمينة الصندوق الدكتورة حصة الشاهين في كلمتها خلال حفل الافتتاح اليوم الاثنين إن هذه العيادة تأتي بالتعاون بين الجمعية وإدارة الأمن والسلامة بالجامعة إيمانا بأهمية توفير بيئة صحية لمنتسبي الجامعة.

وأشارت إلى أن العيادة تفتح فرصة للراغبين في الإقلاع عن التدخين معربة عن أملها بزيادة عدد مثل هذه العيادات في المدينة الجامعية خاصة لانتشار هذه الظاهرة بين فئة الشباب من الجنسين.

وأضافت أن الحملات التسويقية تعمل على ترويج هذه العادة عبر اصدار منتجات بديلة مثل التدخين الالكتروني باعتبارها وسيلة للإقلاع في حين أنها تشكل خطرا أكبر على الصحة.

من جانبه قال نائب مدير جامعة الكويت للتخطيط أسعد الراشد في كلمته إن تدشين أول عيادة متخصصة للإقلاع من التدخين بادرة أولى من نوعها في جامعة الكويت مثمنا كافة الجهود التي بذلت في افتتاحها.

وأشاد بالجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان وبتعاونها البناء في تعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية مع جامعة الكويت.

من جانبها قالت رئيسة مكتب المدن الصحية في وزارة الصحة الدكتورة آمال اليحيى في تصريح للصحفيين إن افتتاح العيادة يسهم في مكافحة التدخين وفي تفعيل اعتماد مدينة صباح السالم الجامعة كمدينة جامعية صحية.

وأشارت إلى أن العيادة تنضم إلى عيادات البرنامج الوطني لمكافحة التدخين تحت مظلة وزارة الصحة مضيفة أن هناك تطورا يشهده هذا البرنامج عبر خدمات مدعمة بالمتابعة الرقمي والملف الالكتروني المربوط على مستوى 26 عيادة تعمل على الرعاية الصحية الأولية.

بدوره قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور خالد الصالح في تصريح مماثل إنه يمكن من خلال خدمات المساعدة والدعم المتوفرة في العيادة علاج الإدمان على التدخين مبينا أن العيادة ستعمل على تقديم التوعية والإرشاد والتثقيف وأساليب الإقلاع وصرف العلاجات المساعدة مع إجراء دراسات حول التزام المراجعين بالعلاج ونسب النجاح والعوامل المؤثرة.

وأوضح الصالح أن افتتاح العيادة يأتي خدمة للطلبة ومساعدة الراغبين منهم في الإقلاع من التدخين بما يسهم في خلق بيئة صحية مستدامة موضحا أن مدينة صباح السالم الجامعية هي من ضمن برنامج المدن الصحية في الكويت.