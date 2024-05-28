“التأمينات”: لا صحة لما يثار حول فرص استثمار وتسهيلات للمتقاعدين منسوبة للمؤسسة

نبهت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المواطنين على أن ما يتداول في مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح بشأن أخبار تخص فرص استثمار منسوبة للتأمينات أو أي شركة تابعة لها وتوفير تسهيلات لدعم المعاش بعد التقاعد للموظفين وأصحاب الأعمال والمتقاعدين.

وأكدت «التأمينات » بأن وراء هذه الشائعات حسابات وهمية قد تلحق أضرارًا ماديّةً بمجرد الدخول إلى روابطها أو التعاطي معها. وأكدت المؤسسة أشد التأكيد على ضرورة الحذر من التعامل مع مثل هذه الحسابات والروابط ومن مشاركتها لأي بيانات شخصية تجنبًا لعمليات النصب والاحتيال، مشيرة إلى حرصها على اعتماد حساباتها الرسمية في وسائل التواصل والموقع الإلكتروني الرسمي وسائل للتواصل ومعرفة الأخبار والتصاريح الصادرة عنها.