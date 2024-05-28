افتتح وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل العدواني اليوم الثلاثاء مركز المتابعة الرقمي الذي سيكون محورا رئيسيا لمتابعة إجراءات العمل عن بعد ومركزا لإدارة العمليات في كافة قطاعات الوزارة والمناطق التعليمية والمدارس.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن افتتاح المركز يأتي في إطار جهود الوزارة الرامية لتعزيز كفاءة النظام التعليمي والاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير آليات الرقابة والمتابعة والتواصل.

وأضاف البيان أن المرحلة الاولى التشغيلية تبدأ يوم غد الاربعاء تزامنا مع امتحانات الصف الثاني عشر إذ سيمكن المركز مسؤولي الوزارة من متابعة سير عملية امتحانات الثانوية العامة.

وأوضح أن المركز سيتيح كذلك لمسؤولي الوزارة التواصل عن بعد مع العاملين في (الكنترول) والاطلاع على الإحصائيات اليومية لعملية الامتحانات ومراقبة سير تصحيح الأوراق والنسب وإعلان النتائج بفاعلية وشفافية.

بدورها قالت مدير إدارة نظم المعلومات بالوزارة المهندسة هدى المطيري وفق البيان إن المركز يحتوي تقنيات حديثة وأجهزة حاسوب متطورة وشاشات كبيرة لعرض البيانات والاحصائيات الخاصة بالوزارة.

وأضافت المطيري أن المركز مزود كذلك بنظام اتصال فيديو متقدم يتيح للمسؤولين التواصل مع المناطق التعليمية والإدارات المدرسية عبر برنامج (تيمز).

واستمع الوزير خلال الافتتاح إلى شرح مفصل حول المركز ومواكبته للتكنولوجيا الرقمية بحضور وكيل وزارة التربية بالتكليف منصور الديحاني.