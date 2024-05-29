وزيرة البلدية: ضرورة زيادة كفاءة الحملات التفتيشية على الجواخير والجزر لضبط المخالفات وإنفاذ القوانين

شددت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية الدكتورة نورة المشعان اليوم الأربعاء على ضرورة زيادة كفاءة الحملات التفتيشية على الجواخير والجزر لضبط المخالفات وإنفاذ القوانين بصرامة وتطبيقها بحزم للحفاظ على المعايير البيئية والعمرانية.

وأكدت الوزيرة المشعان في تصريح صحفي “أهمية اتباع نهج مركزي في خدمة المواطنين بما يضمن تسهيل التعاملات وسرعة إنجاز المعاملات الحكومية مع مراعاة الاستجابة لاحتياجاتهم وحل مشكلاتهم بكفاءة وفاعلية وضرورة تسهيل الإجراءات على المواطنين وتحسين سبل التواصل معهم”.

وأشارت الى اجتماعها مع قياددي البلدية في إطار سعي الدولة الجاد لتحقيق رؤية شاملة تستهدف تعزيز مفهوم الحياة الكريمة للمواطنين وتخطيط عمراني ينسجم مع المعايير العالمية للبنية التحتية الراقية والمستدامة.

ولفتت إلى التزام وزارة البلدية بتحقيق التطلعات الوطنية وضمان معيشة أفضل للمواطنين منسجمة مع أهداف الخطط التنموية الرامية إلى تنشيط البيئة الحضرية وترسيخ مفاهيم الاستدامة والتنمية المستدامة في جميع الخدمات البلدية.

ووجهت المشعان الإدارات المعنية في الوزارة إلى تهيئة بيئة ودية تعكس حرص الحكومة على تقديم أعلى مستويات الرعاية والخدمة.